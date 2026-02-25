Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị bắt

Ngày 24-2, thông tin trên website của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh) cho biết Công ty vừa nhận được thông tin của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường về hành vi "Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức".

Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh.



Theo Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh, dù chưa có kết luật cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền nhưng căn cứ vào điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, doanh nghiệp thông báo ông Cường không còn tư cách là thành viên HĐQT.

...

Ông Lê Việt Cường, 47 tuổi, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25-3-2019.

Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh thành lập năm 2002, là một trong những đơn vị sản xuất điện lớn tại Việt Nam với tổng công suất 1.200MW.

