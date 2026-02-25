Thời gian:
Kinh tế

Hàng trăm người dân Hà Tĩnh ra bờ biển cào ốc tép, kiếm tiền triệu đầu năm

Đầu năm Bính Ngọ, ốc tép dạt dày vào bờ biển xã Đồng Tiến, Yên Hòa (Hà Tĩnh), hàng trăm người dân đổ ra cào bắt bán cho thương lái, nhiều gia đình thu vài trăm ký đến hơn 1 tấn mỗi ngày.

