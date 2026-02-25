Tác giả: Lê Minh - Media
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ
Đầu năm Bính Ngọ, ốc tép dạt dày vào bờ biển xã Đồng Tiến, Yên Hòa (Hà Tĩnh), hàng trăm người dân đổ ra cào bắt bán cho thương lái, nhiều gia đình thu vài trăm ký đến hơn 1 tấn mỗi ngày.
Hàng trăm người dân Hà Tĩnh ra bờ biển cào ốc tép, kiếm tiền triệu đầu năm
