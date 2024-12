Xuân Yêu Thương lần thứ 7 mang Tết đến với người dân xã Thọ Sơn

"Xuân Yêu Thương" là hoạt động thường niên do Công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức với mục đích quyên góp từ thiện, ủng hộ người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một cái tết ấm no.

Chương trình là sự chung tay, góp sức của các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung tấm lòng muốn chia sẻ những chiếc “bánh chưng có thịt” với bà con nghèo miền Tây Nghệ An.

Chương trình "Xuân Yêu Thương" 6 năm qua đã mang những món quà Tết ý nghĩa đến với người nghèo ở nhiều xã thuộc địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An



Trải qua 6 năm, Xuân Yêu Thương đã mang những món quà Tết đến với người dân ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An như: xã Bắc Sơn, xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp); xã Bình Chuẩn, xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông); xã Giang Sơn (huyện Đô Lương); xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn).

Năm nay, Xuân Yêu Thương dự kiến sẽ về với người nghèo ở xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn. Xã Thọ Sơn là địa phương nằm tiếp giáp với xã Thạch Ngàn của huyện Con Cuông và xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Hiện tại, xã Thọ Sơn có 980 hộ; 4.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái có 141 hộ; 1000 nhân khẩu. Toàn xã Thọ Sơn có 213 hộ nghèo và cận nghèo.

"Xuân Yêu Thương" năm nay sẽ đến với người nghèo ở xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn



Với mong muốn mang những món quà tết đến với người nghèo ở xã Thọ Sơn, vào ngày 15/12, Công ty CP Truyền thông 24h Online sẽ tổ chức giải bóng đá “Xuân Yêu Thương” lần thứ 7. Giải đấu sẽ là sân chơi cho những người yêu mến bộ môn bóng đá và cũng là nơi để những tấm lòng thiện nguyện chung tay cùng nhau chuẩn bị những món quà tết cho người nghèo.

Sau khi kết thúc giải đấu, vào đầu tháng 1/2024, đại diện BTC và các nhà tài trợ sẽ có mặt tại xã Thọ Sơn để tận tay trao quà cho người dân. Bệnh viện Quốc tế Vinh cũng sẽ dành riêng 1 ngày để khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân toàn xã.

