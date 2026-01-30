Xôn xao đám cưới của cô dâu 65 tuổi và chú rể 33 tuổi: Danh tính 2 nhân vật chính

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đám cưới của một cặp đôi ở xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai bởi sự chênh lệch tuổi tác của 2 nhân vật chính. Theo những bài đăng, cô dâu 65 tuổi còn chú rể ê tuổi. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức chu đáo, trên sân khấu, cô dâu chú rể thực hiện đầy đủ nghi lễ và còn hát tặng nhau những ca khúc ngọt ngào.

Thông tin về đám cưới của cặp đôi này đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đã gửi lời chúc hạnh phúc đến cô dâu chú rể, cho rằng trong tình yêu, tuổi tác không phải rào cản song cũng không ít người có ý kiến trái chiều cũng như đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện.

Hình ảnh trong đám cười của cô dâu 65 tuôir và chú rể 33 tuổi đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

...

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, chú rể trong đám cưới là H.M. (33 tuổi, trú xã Ân Hảo) và cô dâu là M.O. (65 tuổi, ở TP.HCM). Ông T., một người dân địa phương tiết lộ mẹ của chú rể năm nay chưa tới 60 tuổi. Nhiều người không khỏi bất ngờ và khó hiểu trước chuyện tình cảm của cặp đôi này.

Lãnh đạo địa phương xác nhận, đám cưới của cô dâu 65 tuổi và chú rể 33 tuổi được tổ chức cách đây ít ngày. Cặp đôi cũng đã đăng ký kết hôn đầy đủ theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới