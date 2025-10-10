Đề xuất đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án của Cục Đường bộ, nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh được đưa vào khai thác từ năm 1998 - 2015, quy mô đường cấp III, 2 làn xe, đường xuống cấp không còn đáp ứng nhu cầu lưu thông khi lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là các xe tải trọng lớn và xe khách đường dài.

Các đoạn tuyến này cũng chưa đồng bộ với quy mô 4 làn xe trên quốc lộ 1 các tỉnh lân cận đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Tại nhiều nơi xảy ra ùn tắc cục bộ, tai nạn giao thông, thời gian vận chuyển kéo dài, ảnh hưởng tới chất lượng vận tải và môi trường đầu tư.

Một đoạn tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TQ)



Trước thực trạng đó, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh được đánh giá là một yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược. Dự án không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt về ùn tắc và an toàn giao thông mà còn gắn liền với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, toàn diện của Hà Tĩnh. Đặc biệt, việc hoàn thiện tuyến đường huyết mạch này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà cả nước đang hướng tới.

...

Dự án dự kiến sẽ cải tạo, nâng cấp ba đoạn tuyến quan trọng, với tổng chiều dài khoảng 70km. Cụ thể, tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) dài 16,4km sẽ được nâng cấp lên quy mô đường cấp III, vận tốc thiết kế 80km/h. Tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) dài gần 29km và Tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng dài hơn 25km sẽ được nâng cấp lên quy mô đường cấp I, vận tốc thiết kế 120km/h.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 8.020 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến, trong năm 2026 sẽ thực hiện chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2027 - 2028: Triển khai thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác.

Việc đầu tư nâng cấp quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh Tĩnh sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông huyết mạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, thu hút đầu tư, đặc biệt vào các khu công nghiệp và kinh tế trọng điểm như Vũng Áng và hiện thực hóa mục tiêu quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực khai thác, chất lượng phục vụ vận tải, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, phát huy hiệu quả các dự án đang và sẽ được triển khai trên trục quốc lộ 1, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ an toàn cho người dân.



