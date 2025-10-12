Hà Tĩnh: Chuyển đất dự án Hoa Tiên Xuân Thành từ 50 năm sang lâu dài nhưng giữ nguyên giá đất

Chuyển từ cho thuê 50 năm sang lâu dài

Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành (Dự án Hoa Tiên Xuân Thành) được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Thạch cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 31/1/2008. Chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành. Thời hạn thực hiện Dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Hàng chục căn villa trên bãi biển của Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành đổ sập sau bão số 10. Ảnh: HN.



Ban đầu, Dự án có tổng diện tích sử dụng đất 410.869 m² với tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm 230 căn biệt thự đơn lập, 107 căn biệt thự song lập và villa liền kề. Ngoài ra, Dự án còn có hạng mục khác như trường học, trạm y tế, chợ.

Tuy nhiên, ngày 10/4/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho chủ đầu tư Dự án, trong đó phần diện tích đất ở để bán và cho thuê của Dự án chuyển từ 50 năm sang “sử dụng lâu dài”, các loại đất còn lại giữ thời hạn 50 năm.

Toàn cảnh dự án. Ảnh: HN.



Tiếp đến, ngày 23/10/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND, giao và cho thuê tổng cộng 262.645 m² đất cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành để thực hiện Dự án.

Trong đó, 206.874 m² được xác định là “đất giao lâu dài có thu tiền sử dụng đất”, dùng để xây dựng các khu villa sân golf, villa bãi biển, villa vườn. 85.140 m² khác thuộc Dự án, dùng để xây dựng nhà hàng, siêu thị, trạm xăng, trường học… thời hạn thuê đất là 50 năm, hình thức trả tiền hàng năm.

Giá đất không thay đổi

...

Mặc dù thời hạn sử dụng đất của Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành thay đổi từ “50 năm” sang “lâu dài” nhưng giá đất trung bình khi giao đất thực hiện dự án không thay đổi.

Theo một số người dân, họ đã mua các căn villa này với giá 5 - 10 tỷ đồng/căn. Ảnh: HN.



Cụ thể, theo văn bản số 3310/UBND-TM ngày 30/9/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã đồng ý giá đất trung bình khi giao đất thực hiện Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành là 351.000 đ/m2. Mức giá này chỉ áp dụng trong năm 2011 như đề nghị của ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục thuế tỉnh.

Với điều kiện nhà đầu tư phải tự bỏ vốn đầu tư xây dựng 2 tuyến đường quy hoạch 35m và 25m đoạn nằm trong dự án (không yêu cầu nhà nước hoàn trả vốn đầu tư) và phải thực hiện các hạng mục của dự án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Nhưng sau bão số 10, những căn villa này tan tành. Ảnh: HN.



Sau đó, ngày 18/7/2013, cũng là ông Lê Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành văn bản số 2555/UBND-TM về việc giá đất để tính thu tiền sử dụng đất (bổ sung) đối với Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành.

Lúc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đồng ý cho áp dụng giá đất theo Công văn số 3310/UBND-TM ngày 30/9/2011 (351.000 đ/m2) để tính thu tiền sử dụng đất (bổ sung) do chuyển thời hạn sử dụng đất từ 50 năm sang lâu dài đối với Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành.

Từ sau khi bão số 10 xảy ra, Báo Đại đoàn kết đã có nhiều bài phản ánh xung quanh Dự án Khu phục vụ và nhà ở Xuân Thành (Dự án Hoa Tiên Xuân Thành) bị đổ sập, tan tành. Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập tổ kiểm tra chất lượng công trình của dự án.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết