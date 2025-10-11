Hà Tĩnh: Chủ đầu tư Khu dịch vụ và Nhà nghỉ Xuân Thành ‘bỏ quên’ 850m kè biển?

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại đoàn kết, ngày 13/6/2016, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp Giấy phép xây dựng số 38/GPXD cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành được phép xây dựng các công trình thuộc dự án xây dựng Khu dịch vụ và Nhà nghỉ Xuân Thành.

Toàn cảnh Khu dịch vụ và Nhà nghỉ Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành là chủ đầu tư. Ảnh: HN.



Trong giấy phép thể hiện, công trình dân dụng có 11 công trình chính và các công trình phụ trợ khác.

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, ngoài đường giao thông 25m còn có kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 966mm, dày 300mm.

“Thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng” – trích nội dung Giấy phép xây dựng số 38/GPXD của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Cận cảnh đoạn kè biển phía trước 2 căn villa. Ảnh: HN.



Trong khi đó, ghi nhận thực tế của phóng viên tại hiện trường, hàng chục căn villa ven biển được xây dựng ngay trên nền cát của bờ biển, chỉ cách đường nước khoảng 25-30m. Mặt trước của các căn villa được xây tường bao bằng gạch bê tông không nung, có hệ thống lan can phân tách từng khu villa, nền nhà cao hơn mặt bãi cát chưa đầy 1m.

Trong số hàng chục căn villa ven biển thì chỉ có 2 căn villa ở gần Khách sạn Mường Thanh Xuân Thành bị ảnh hưởng nhẹ. Theo quan sát, phía trước 2 căn villa này có hệ thống bê tông cốt thép dày, chiều dài khoảng 25m, mục đích làm kè chắn sóng.

... Những căn villa không có kè chắn phía trước bị đổ sập sau bão. Ảnh: HN.



Còn phía trước các căn villa còn lại trên bờ biển không có dấu vết của hàng cọc dự ứng lực hay tấm kè kiên cố nào. Ở đây chỉ còn lại các bậc thềm, nền nhà bị gãy nát, hệ thống tường bao đổ sập, vỡ vụn.

Những ngày qua, chủ đầu tư đã huy động nhân công làm kè tạm bằng bao tải cát để gia cố tạm thời nhằm ngăn chặn việc xói lở có thể xảy ra tiếp theo.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, dự án nói trên thuộc cấp công trình cấp III, được xây dựng trên địa bàn có cấp gió thiết kế là cấp IV. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, công trình được tính toán để chịu được tốc độ gió khoảng 49,8m/s, tương đương với bão cấp 15-16 trở lên.

Đối với hạng mục kè biển có được chủ đầu tư xây dựng đúng hồ sơ hay không, đại diện Sở Xây dựng khẳng định, kè biển là hạng mục do chủ đầu tư thực hiện. “Kè biển không thể không thực hiện được”, vị này nhấn mạnh.

Kè tạm được đắp bằng các bao tải chứa cát. Ảnh: Quốc Thanh.



Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập đoàn kiểm tra, xác minh sự cố nhiều căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành bị đổ sập. Đối với hạng mục kè biển, trước cường độ bão lớn như vừa qua, cần phải đánh giá lại xem công trình có đủ khả năng chịu được sức gió của cơn bão hay không. Việc này cần được xem xét, tính toán một cách kỹ lưỡng.

“Có thể nguyên nhân là do bão quá lớn vượt mức thiết kế, cũng có thể do kè chưa đảm bảo chất lượng thi công. Do đó, cần có đơn vị chuyên môn vào cuộc để đánh giá, tính toán cụ thể, xác định công trình có đạt yêu cầu hay không”, đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết thêm.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết