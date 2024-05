Xe tải bị tông lật nghiêng sau va chạm, nhiều người văng khỏi xe

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/5, tại Telegana, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe tải lớn đang lưu thông trên đường đã tông trúng một chiếc xe tải nhỏ di chuyển phía trước. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe tải nhỏ lật nghiêng xuống đường, nhiều người văng khỏi xe. Được biết, các nạn nhân bị thương nhẹ.

...

Toàn bộ hiện trường đã được camera quan sát gần đó ghi lại, cung cấp bằng chứng quan trọng cho cuộc điều tra đang diễn ra.

Sau vụ tai nạn, giao thông dọc tuyến đường này tạm thời bị gián đoạn. Tuy nhiên, mọi hoạt động bình thường đã được khôi phục sau khi chiếc xe tải được di chuyển sang một bên nhờ sự trợ giúp của cần cẩu.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn