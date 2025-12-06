Hai mẹ con bị nước cuốn tử vong ở Đắk Lắk

Khu vực cánh đồng 2 mẹ con chị T. bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/12, chị T.T.T sinh năm 1986, trú tại xã Krông Ana dùng xe máy chở con gái là H.T.A.V sinh năm 2019 đi vào khu vực rẫy trên địa bàn xã để hái cà-phê.

...

Khi đang điều khiển xe máy trên đường nội đồng, chị T.T.T nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng 2 mẹ con rơi xuống ruộng. Thời điểm này phía dưới ruộng nước lũ vẫn còn ngập sâu và chảy xiết nên cả 2 mẹ con bị nước cuốn mất tích.

Khi phát hiện sự việc, người dân đi đường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã lần lượt tìm kiếm được thi thể chị T. và con gái, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Nguyễn Công Lý

Nguồn tin: Báo Nhân dân