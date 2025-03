Your browser does not support the video tag.

Xe lao lên vỉa hè, cây sấu 10 năm tuổi cứu mạng 3 người

3 người phụ nữ đang ngồi trên vỉa hè của một cửa hàng tạp hóa để mua bán thịt. Bất ngờ một chiếc xe ô tô 4 chỗ từ đâu lao thẳng về phía 3 người. Rất may, chiếc xe đã tông trúng một cây sấu ở vỉa hè, ngay cạnh 3 người phụ nữ. Cả 3 may mắn thoát nạn trong gang tấc, hốt hoảng la lớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...

Người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng có mặt, xem xét tình hình, hỗ trợ người trong xe. Lát sau, có một người phụ nữ nghi là tài xế chạy ra ngoài. Người phụ nữ bán thịt hỏi người này: “Mày đi à? Mày đi kiểu gì đấy?”.

Vụ việc nói trên xảy ra tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ va chạm khiến phần đầu ô tô hư hỏng nặng, phần đuôi xây xát, túi khí bung ra. Tài xế vì quá hoảng sợ nên một lúc sau mới dám mở cửa bước ra ngoài. Rất may, không có ai bị thương.

Tác giả: Trần Hương t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn