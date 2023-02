Video: Kinh hoàng ôtô lao lên vỉa hè, tông chết người

Ngày 21-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19-2, ôtô mang BKS 72A-475.54 lưu thông đến vòng xuyến cầu Hùng Vương (thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết) thì ôm cua, lao nhanh lên lề đường.

Your browser does not support the video tag.

Video: Ôtô lao lề tông chết người ở Bình Thuận

Thời điểm trên, anh Nguyễn Minh Phong (sinh năm 1999) và anh Ngô Long Bảo (sinh năm 2000, cùng trú TP Phan Thiết) đang đứng trước nhà dọn dẹp thì bị ôtô này tông vào.

Anh Phong bị ủi vô cột điện trên lề đường và ôtô chỉ dừng lại khi tông gãy cột điện. Anh Bảo thì bị tông văng ra ngoài.

...

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT

2 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng anh Phong đã tử vong do vết thương quá nặng, người còn lại bị gãy chân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, thu thập chứng cứ vụ tai nạn.

Theo người dân, trước đó 2 nạn nhân cùng nhóm bạn ngồi chơi, hát karaoke trước nhà. Thời điểm xảy ra tai nạn thì nhóm bạn đã về, chỉ còn 2 nạn nhân đang dọn dẹp thì bị ôtô lao vào tông.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động