Xe khách 38 chỗ nhồi 53 người trên Quốc lộ 1

Ngày 2-3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử phạt một xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông qua địa bàn.

CSGT Đà Nẵng phát hiện xe khách 38 chỗ nhồi 53 hành khách



Theo đó, lúc 19 giờ 30 ngày 1-3, tại Km920+800 Quốc lộ 1A, tổ tuần tra dừng kiểm tra ô tô khách loại 38 chỗ mang BKS 74B-006.86 của nhà xe Vĩnh Trường, do T.N.Y. (SN 1989, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng và ngược lại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 53 hành khách, vượt 15 người so với số chỗ được phép (53/38).

Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế, kết quả không phát hiện vi phạm.

Tiếp tục xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện là Công ty cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị, do bà Trần Thị Bích Thảo đại diện, đã để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện theo đúng quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác để chuyển hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, lái xe và đại diện chủ phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

