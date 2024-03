Xe điện VinFast điều chỉnh giá, bán kèm bộ sạc công suất lớn

VinFast vừa điều chỉnh giá bán của tất cả mẫu xe điện đang bán trên thị trường. VinFast cho biết thay đổi này đến từ việc bán kèm bộ sạc công suất lớn hơn, tùy theo loại xe sẽ được trang bị bộ sạc 7,4 kW hoặc 11 kW. Trước đây, tất cả xe bán ra đều đi kèm với bộ sạc công suất 2,2 kW.

Các mẫu xe VF e34, VF 5, VF 6 và VF 7 bản Base tăng giá 11 triệu đồng, đi kèm là bộ sạc 7,4 kW. VF 8, VF 9 và VF 7 Plus tăng giá 12 triệu đồng do bán kèm sạc 11 kW. Với mức điều chỉnh VinFast đưa ra, mẫu xe rẻ nhất VF 5 có giá bán mới từ 479 triệu đồng, trong khi VF 9 Plus có giá khởi điểm 1,491 tỷ đồng.

Khác với bộ sạc 2,2 kW đi kèm trước đây, bộ sạc 7,4 kW và 11 kW là loại sạc treo tường cố định. Trang bị bộ sạc tại nhà công suất cao hơn giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian mỗi lần sạc.

...

Ngoài tùy chọn sạc tại nhà, xe điện VinFast còn có thể sạc tại hệ thống mạng lưới trạm sạc công cộng trải dài trên toàn quốc. VinFast cũng là hãng xe có nhiều trạm sạc công cộng nhất tại Việt Nam.

Các hãng xe khác phân phối ôtô điện tại Việt Nam hiện vẫn chưa tập trung quá nhiều vào hệ thống trạm sạc công cộng, thay vào đó là hỗ trợ khách hàng lắp đặt hệ thống sạc tại nhà riêng. Số ít hãng xe sang như Porsche, Audi hay Mercedes-Benz lắp đặt trạm sạc các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Tác giả: Vĩnh Phúc

Nguồn tin: znews.vn