Đại gia bất động sản nợ thuế hơn 3.200 tỷ là chủ những dự án nào?

Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp này đã vượt mức 4.700 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết là các doanh nghiệp bất động sản.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt (Thuận Việt Holdings) với khoản nợ khổng lồ hơn 3.239 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ thuế của TP.HCM.

Đây không phải là lần đầu Thuận Việt Holdings bị nêu tên vì nợ thuế. Vào tháng 8/2023, đơn vị này cũng bị nêu tên vì nợ thuế với số tiền 2.696 tỷ đồng.

Thuận Việt Holdings được thành lập từ năm 1999 do ông Võ Văn Bé làm đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, với vốn điều lệ ban đầu khoảng 50 tỷ đồng. Từ đó, công ty chuyển mình thành một chủ đầu tư bất động sản có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh.

Thuận Việt Holdings ngoài chức năng như tổng thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, trang trí nội ngoại thất, tư vấn thiết kế, kinh doanh thương mại vật tư xây dựng… đơn vị này cũng đẩy mạnh đầu tư, góp vốn liên kết liên doanh với một số doanh nghiệp kinh doanh BĐS, kinh doanh khai thác hạ tầng Khu công nghiệp và khai thác khoáng sản.

Phối cảnh dự án New City.

Năm 2003, Thuận Việt Holdings hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG triển khai dự án khu dân cư phức hợp Sông Sài Gòn – Saigon Pearl. Đến năm 2009, ông Võ Văn Bé gia nhập HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 677, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công trình giao thông 6 (Cienco6).

Năm 2016, Thuận Việt Holdings tham gia đấu giá phần vốn Nhà nước tại Cienco6 nhưng không thành công, nhường quyền mua cho Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng (Bình Thuận). Sau đó, ông Võ Văn Bé được bà Phạm Thị Hồng – cổ đông lớn của Cienco6 – ủy quyền tham gia HĐQT. Hiện ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Cienco6.

...

Thuận Việt Holdings đang là chủ đầu tư của hàng loạt các dự án lớn khác như: Thảo Điền Pearl; Thanh Đa Pearl; Văn Thánh SSG Tower; Airport Plaza; PV-SSG Hà Nội,...

Ngoài ra, Thuận Việt Holdings cũng đang là cổ đông và thành viên HĐQT của nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau như: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi (CIDICO); Công ty xây dựng giao thông 677; Công ty cổ phần khách sạn Tháng Mười…

Từ năm 2012, Thuận Việt Holdings được TP.HCM giao cho xây dựng nhiều dự án lớn như: dự án hạ tầng và khu dân cư tại phường Bình Khánh, quận 2; các dự án bệnh viện, trường học, nhà máy công nghiệp, công trình văn hóa...

Tuy nhiên, Thuận Việt Holdings từng bị phát hiện bán “chui” dự án New City tại Thủ Thiêm và thậm chí thông báo niêm phong căn hộ của cư dân.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng dự án 1.330 căn hộ New City Thủ Thiêm, khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là không đúng quy định.

Thuận Việt Holdings đã thay đổi thiết kế dự án New City Thủ Thiêm, từ nhà tái định cư sang nhà ở

Mặc dù đã hoàn tất xây dựng, bàn giao cho người mua nhà nhưng nhiều năm qua, tiền sử dụng đất tại chung cư New City chưa được định giá khiến người dân chưa được cấp sổ hồng. Vướng mắc lớn nhất liên quan đến thời điểm xác định giá đất. Doanh nghiệp này cho hay đã nộp hơn 712 tỷ đồng (đơn giá đất 26 triệu đồng/m²) vào năm 2018.

Thuận Việt Holdings từng nằm trong nhóm 9 doanh nghiệp thuộc Liên danh CHEC – BCEG – Vietnam Contractors tham gia dự thầu gói 5.10 (trị giá 35.000 tỷ đồng) về xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Nhưng hồ sơ của liên danh này đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn