Xe đầu kéo treo lơ lửng trên lan can cầu vượt, hàng trăm tấm xi măng đổ xuống đường

Sáng 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Nghi Xuân đang phân luồng, đảm bảo lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại đây.

Xe đầu kéo treo lơ lửng trên lan can cầu vượt. Ảnh: HD.



Theo người dân địa phương, khoảng 23h45 ngày 6/4, xe đầu kéo mang BKS 73H-001.17 kéo theo rơ móc mang BKS 37R-008.65 (chưa xác định danh tính người điều kiển) lưu thông trên tuyến đường tránh quốc lộ 1 theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi đến đầu cầu vượt thuộc địa phận TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, phương tiện bất ngờ mất lái rồi leo lên lan can. Chiếc xe treo lơ lửng trên đó.

Tai nạn khiến xe đầu kéo hư hỏng nặng. Ảnh: HD.

Còn hàng trăm tấm xi măng trên xe đổ xuống đường khiến giao thông từ cầu vượt sang cầu Bến Thủy 2 gặp nhiều khó khăn. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người.

Ngay trong đêm, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường để tiến hành phân luồng, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cảnh sát phân luồng giao thông, đảm bảo thông suốt trên tuyến đường.



Sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng ngăn một chiều lên phía cầu vượt. Nhà xe huy động lực lượng bốc xếp, vận chuyển số hàng hóa bị đổ xuống đường, giải phóng tuyến đường cho các phương tiện thuận lợi qua lại.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết