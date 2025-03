Xe chở trụ điện lao xuống vực, 2 người chết, 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 17/3, xe đầu kéo chở trụ điện, di chuyển trên đường Trường Sơn Đông, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Khi tới địa phận thuộc km 642H, thôn 1, xã Đưng K’nơ, thì bất ngờ bị mất lái, lao thẳng xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

Hậu quả, ông Đ. H. M (SN 1972, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và ông T. T. H (SN 1973, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tử vong tại chỗ. Anh N. C. C (SN 1992, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị thương nặng được người dân giải cứu khỏi hiện trường, chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Xe đầu kéo lao xuống vực sâu, bị biến dạng hoàn toàn, trụ điện văng tung khắp nơi.



Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn