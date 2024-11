Xe buýt chở khách đi đám cưới lao xuống sông khiến 14 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Theo Reuters, một chiếc xe buýt chở 27 hành khách đã rơi xuống sông Indus ở miền bắc Pakistan vào hôm 12/11, khiến 14 người thiệt mạng, theo tuyên bố từ chính quyền Gilgit Baltistan.

Mười hai hành khách còn lại hiện đang mất tích và một hành khách sống sót sau vụ tai nạn nhưng bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Theo các nhà chức trách, vụ tai nạn xảy ra do tài xế chạy quá tốc độ và mất kiểm soát phương tiện.

Theo đài truyền hình địa phương Geo, chiếc xe buýt đang trong đoàn rước dâu hướng về quận Chakwal của Pakistan thì rơi xuống sông từ cầu Telchi ở ranh giới quận Diamer.

Tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra ở Pakistan, nơi luật lệ giao thông hiếm khi được tuân thủ và đường sá ở nhiều vùng nông thôn có tình trạng kém.

Đầu tháng 8, hai vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở đông bắc và tây nam Pakistan đã khiến ít nhất 34 người tử vong.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn