Xả súng và bắt con tin ở thủ đô Ukraine khiến 6 người thiệt mạng

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết vụ xả súng đang được điều tra như một hành động khủng bố, nhưng động cơ của hung thủ hiện vẫn chưa được làm rõ.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy cho biết vụ xả súng xảy ra ở quận Holosiivskyi cũng làm bị thương 14 người khác.

"Hắn ta bắt giữ con tin và thật không may, một trong số họ đã bị giết. Bốn người chết ngay trên đường phố. Một phụ nữ chết trong bệnh viện sau khi bị thương nặng" – ông Zelenskiy cho biết thêm.

Một trong những người bị thương là một cậu bé 12 tuổi, cha mẹ cậu cũng đã thiệt mạng - Tổng công tố Ruslan Kravchenko cho biết.

Đoạn video do hãng tin Reuters thu được cho thấy các đội cứu hộ đang đưa thi thể lên xe.

Các vụ xả súng kiểu này cực kỳ hiếm gặp ở Ukraine. "Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh của những người đã thiệt mạng" - Lesia Rybzha, 45 tuổi nói với hãng tin Reuters.

... Cảnh sát phong tỏa siêu thị nơi nghi phạm xả súng cố thủ bên trong trước khi bị tiêu diệt - Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ tự xưng là Hanna cho biết nghi phạm là một người hàng xóm, thường có lối sống tránh xa những cư dân khác.

"Ông ta không muốn giao tiếp với ai cả. Khi tôi ngồi ngoài đường - ông ta nhận ra tôi - ông ta sẽ chào tôi một cách ngắn gọn rồi vội vã đi làm việc vặt. Ông ta không thân thiết với hàng xóm hay bất kỳ ai khác" - người này cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết cảnh sát đã đột kích vào siêu thị sau khi không thành công trong việc đàm phán với nghi phạm trong 40 phút.

Ông cho biết người đàn ông này sở hữu một khẩu súng đã đăng ký và có giấy chứng nhận y tế để sử dụng nó, đã di chuyển xuống phố và nổ súng vào người dân mà không báo trước trước khi vào siêu thị.

"Hắn ta bắn người ở cự ly gần. Hắn ta tiến lại gần và bắn họ. Vì vậy, mọi người hầu như không có cơ hội sống sót" - Bộ trưởng Klymenko cho biết.

