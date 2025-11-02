Xả súng trên đảo lớn nhất Hy Lạp gây nhiều thương vong

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters



Nguồn tin địa phương cho biết, những kẻ tấn công đã nổ súng vào một gia đình sống tại làng Vorizia, cách Heraklion - thành phố lớn nhất của hòn đảo - khoảng 52 km về phía Nam vào khoảng 11h sáng 1/11, nghi liên quan đến việc trả thù gia tộc.

Vụ tấn công đã khiến một người đàn ông 39 tuổi và một người phụ nữ 56 tuổi thiệt mạng, trong khi ít nhất 6 người khác bị thương. 4 trong số này đã được chuyển đến bệnh viện, trong đó có 2 người đàn ông được cho là có liên quan tới vụ nổ súng.

Theo truyền thông Hy Lạp, vụ việc dường như là hành vi trả đũa mới nhất trong mối thù kéo dài giữa hai gia tộc tại địa phương. Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra sau vụ nổ bom tại một công trường xây dựng vào tối 31/10.

... Cảnh sát chuyên biệt được điều động để ngăn chặn hành vi trả đũa có thể xuất hiện. Ảnh: Reuters





Nguồn tin địa phương cho biết, tranh chấp bắt đầu xuất hiện vào năm ngoái khi thành viên của gia đình này đã mua đất để xây nhà trong khu vực do gia đình còn lại kiểm soát. Ngôi nhà này cũng chính là hiện trường vụ nổ bom hôm 31/10.

Trong ngày 1/11, các quan chức cảnh sát hàng đầu của Hy Lạp, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia và người đứng đầu đơn vị tội phạm có tổ chức, đã đến Crete để tham gia điều gia.

Một đội cảnh sát chuyên biệt từ Athens cũng đã được triển khai để tuần tra Vorizia và các khu vực xung quanh, trong bối cảnh người dân lo ngại về động thái trả đũa hoặc các cuộc đụng độ gia tộc mới có thể xuất hiện.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: cand.com.vn