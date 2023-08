Vượt đèn đỏ, xe trộn bê tông lật nghiêng rồi lao vào đám đông

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/8, tại Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe bồn trộn xi măng đang di chuyển đến ngã tư thì bất ngờ tăng tốc để vượt đèn đỏ.

...

Để tránh xảy ra va chạm trực diện với đám đông đi xe máy, tài xế xe bồn đã quyết định đánh lái. Tuy nhiên, do đang di chuyển với tốc độ cao và khối lượng xi măng quá nặng nên chiếc xe đã bị mất thăng bằng. Chiếc xe sau đó đâm vào đám đông ở giữa đường.

Cảnh sát Zengcheng đã nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ khẩn cấp và nhân viên y tế từ dịch vụ khẩn cấp.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ, tất cả đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Sự việc hiện đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn