Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời, hưởng thọ 93 tuổi

Vương thái hậu Sirikit đã ra đi trong thanh thản tối 24-10, hưởng thọ 93 tuổi - Ảnh: KHAOSOD

Theo thông cáo chính thức của Cục Quản lý Hoàng gia Thái Lan, Vương thái hậu Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, đã ra đi thanh thản lúc 21h21 tối 24-10 tại Bệnh viện tưởng niệm Vua Chulalongkorn, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan ở Bangkok.

Thông cáo cho biết các bác sĩ đã theo dõi và điều trị sức khỏe cho Vương thái hậu từ ngày 7-9-2019, sau khi bà được chuyển đến bệnh viện để điều trị nhiều căn bệnh mãn tính và các rối loạn ở nhiều hệ cơ quan.

Theo đội ngũ y bác sĩ, vào ngày 17-10 Vương thái hậu bị nhiễm trùng máu, khiến tình trạng sức khỏe suy yếu dần. Dù được chăm sóc và điều trị tích cực, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 24-10, hưởng thọ 93 tuổi.

Sau khi Vương thái hậu qua đời, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức quốc tang với nghi lễ trang trọng và danh dự cao nhất theo truyền thống Hoàng gia. Theo đó linh cữu Vương thái hậu sẽ được an trí tại Điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung Bangkok, nơi Hoàng gia và công chúng sẽ đến bày tỏ lòng kính trọng.

Nhà vua cũng đã ban hành thời gian quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng triều, bắt đầu từ ngày 24-10.

Vương thái hậu Sirikit được xem là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Hoàng gia Thái Lan hiện đại, gắn bó sâu sắc với quá trình trị vì dài lâu của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Vua Rama IX).

Bà sinh ngày 12-8-1932 tại Bangkok, mang tước hiệu Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara, là con gái của Hoàng thân Nakkhatra Mangala và Mom Luang Bua Kitiyakara.

...

Sinh ra trong hoàng tộc, là con gái của một vị hoàng thân, bà Sirikit gặp ông Bhumibol (khi đó du học tại Thụy Sĩ) khi còn là thiếu nữ trong thời gian sống tại Pháp, nơi thân phụ bà làm Đại sứ Thái Lan.

Lễ cưới của hai người được tổ chức tại Bangkok ngày 28-4-1950 khi bà 18 tuổi, chỉ một tuần trước lễ đăng quang của Nhà vua vào ngày 5-5.

Ngày 5-5 cùng năm, bà được tấn phong làm Hoàng hậu chính thức của Vương quốc Thái Lan.

Sau lễ đăng quang, Nhà vua được tôn xưng là Rama IX của triều Chakri, còn bà nhận tước hiệu Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommarachininat. Bà được cho là Hoàng hậu tại vị lâu nhất thế giới.

Hai người có 4 người con, gồm ba công chúa và một hoàng tử - Nhà vua đương triều Maha Vajiralongkorn. Vua Bhumibol, người từng là nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất thế giới, qua đời năm 2016.

Trong hơn bảy thập niên phục vụ Hoàng gia và đất nước, Vương thái hậu Sirikit được tôn kính vì các hoạt động nhân đạo, phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa Thái Lan. Bà cũng được biết đến như một người bạn đồng hành bền bỉ và biểu tượng của lòng trung thành đối với cố Quốc vương Bhumibol, người trị vì Thái Lan suốt 70 năm - từ năm 1946 đến 2016.

Sự ra đi của Vương thái hậu Sirikit đánh dấu một mất mát to lớn đối với Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử Hoàng tộc Chakri, vốn gắn liền với những giai đoạn phát triển và chuyển mình của đất nước suốt thế kỷ 20.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ