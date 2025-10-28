Vụ 8 người n.g.ạ.t k.h.í do chạy máy phát điện trong phòng kín: 4 người t.ử v.o.n.g

Như Báo CAND đã thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại nhà của ông Nguyễn Quang L (SN 1989, trú khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) vào khoảng 11h cùng ngày.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động tất cả lực lượng Ban Chỉ huy phối hợp với nhân dân đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.



Sau đó, do nước lũ gây chia cắt nên các nạn nhân được vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đón, đưa ra bệnh viện tại phường Cẩm Lệ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do ngạt khí quá nặng, đã có 4 nạn nhân tử vong.

...

Nguyên nhân ban đầu xác định, 8 người này bị ngạt khí do chạy máy phát điện rồi đóng kín cửa để ngủ dẫn đến ngạt khí.

Danh sách 8 nạn nhân, trong đó đến thời điểm này có 4 người đã tử vong là bà Nguyễn Thị T (SN 1950, mẹ ông L), Nguyễn Thị Thanh X (SN 2006, bạn của vợ ông L), Nguyễn Thị Thanh Th (SN 2011, con gái ông L), Nguyễn Quang Tr (SN 2020, con trai ông L); 4 người đang tiếp tục được cấp cứu gồm ông L, bà Phan Thị Tú Tr (SN 1992, vợ ông L) cùng 2 người con gái ông L là Nguyễn Thị Thanh Tr (SN 2014), Nguyễn Thị Thanh Th (SN 2017).

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng - Khu vực 3 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Đà Nẵng và Công an phường Điện Bàn Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân.



Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn