Hà Tĩnh: Tập trung tháo gỡ khó khăn để khu công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng đi vào hoạt động

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2024. Dự án do Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 194,36 ha, tổng vốn trên 2.265 tỷ đồng.

Dự án với quy mô diện tích 194,36 ha, tổng vốn trên 2.265 tỷ đồng, tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch, dự án sẽ có 7,97% đất công trình dịch vụ; 66,9% đất công trình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, kho; 25,95% đất hạ tầng giao thông, cây xanh.

Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, BQL khu kinh tế tỉnh, chính quyền xã Nghi Xuân đã phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

Đến nay, tổng diện tích đất thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án là 185,78/194,36 ha, đạt hơn 95%; thực hiện giao đất đạt 108,86 ha (khoảng 56%).

Ngoài ra, các phần việc khác như di dời mộ, đường điện, kiểm đếm khối lượng tài sản trên đất đối với các trang trại đang được triển khai, đạt kết quả cao.

Hiện, chủ đầu tư đang tăng tốc thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng dự án.

Về tiến độ triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường phạm vi phía bắc tuyến ĐH.17 đã thông toàn bộ tuyến. Các tuyến đường nội bộ đã kết nối được với các tuyến đường đã có của KCN Gia Lách (giai đoạn trước).

Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức thi công theo quy mô bài bản với 2 mũi triển khai song song, duy trì thường xuyên lực lượng từ 50–60 công nhân. Cùng đó, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng như: máy đào, máy ủi, xe lu, xe ben… được huy động tối đa, tạo thành dây chuyền thi công khép kín, đảm bảo các hạng mục được triển khai đồng thời, liên tục.

...

Các mũi thi công đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng, từ nhà điều hành, hệ thống giao thông nội bộ đến hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật. Việc tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu nghiệm thu đến đó không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các hạng mục.

Sau khi hoàn thiện, khu công nghiệp Gia Lách mở rộng là bước đi chiến lược trong phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh.

Đại diện chủ đầu tư phấn đấu ngay trong năm 2026 hoàn thiện khoảng 97ha về hạ tầng để có thể kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh nhà.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là nguồn vật liệu san lấp chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện doanh nghiệp mới tiếp cận được một mỏ đất, chỉ đủ khoảng 1/3 khối lượng cần thiết. Đây là "nút thắt" cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc cùng chủ đầu tư.

Ngày 6/5, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Còn về chủ đầu tư cần tăng tốc thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng dự án, đảm bảo tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, khu công nghiệp Gia Lách mở rộng là bước đi chiến lược trong phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh. Bởi vậy, khi các vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, cùng với quyết tâm của nhà đầu tư và sự đồng hành của chính quyền, dự án hứa hẹn sớm hoàn thành, mở ra dư địa mới cho thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn