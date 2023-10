Vòng 2 V-League 2023/24: Tham vọng gặp thất vọng

T. Nam Định (áo trắng) thắng nghẹt thở trên sân Khánh Hòa



Ngày 28-10: Nhiều đại gia ngộp thở

Dù dự báo Viettel sẽ gặp nhiều khó khăn trước một Đ. Thanh Hóa nổi tiếng khó chịu, nhưng không ngờ đội quân của HLV trẻ Thạch Bảo Khanh lại vất vả đến thế chỉ để giành lại 1 điểm. Bị dẫn trước ở phút 67 bởi Văn Lợi, ứng cử viên vô địch Viettel phải đợi đến khi Đ. Thanh Hóa chơi thiếu người ở phút 87 (Ngọc Hà bị thẻ đỏ) và quả phạt 11m ở phút bù giờ thứ 8 của hiệp 2, Bruno mới giúp chủ nhà gỡ hòa 1-1. 2 trận với 2 điểm trước 2 đội đánh giá không cao, Viettel chạy đà quá chậm, nếu không muốn nói là thất vọng so với danh tiếng.

Trận derby xứ Nghệ giữa Hà Tĩnh và SLNA cũng có tỷ số hòa 1-1, nhưng SLNA mới là đội gây ấn tượng khi có bàn thắng sớm ở phút 11 do công của Văn Bách. Phải rất nhiều thay đổi nhân sự và nỗ lực, tận phút 90 + 2 chủ nhà H. Hà Tĩnh mới quân bình tỷ số nhờ công của lão tướng Đinh Thanh Trung từ cú sút chân trái sở trường ngoài vòng cấm. Có thể nói đây là trận hòa khá tiếc nuối của thầy trò HLV Phan Như Thuật, với tinh thần thi đấu quyết liệt và tự tin đến đáng khen.

Một đội bóng chiếu dưới khá là Khánh Hòa cũng có một trận đấu đầy kiên cường trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch mùa giải này là T. Nam Định. Đối diện với đội hình toàn sao, bị thủng lưới khá sớm từ phút thứ 4, các học trò của HLV Võ Đình Tân vẫn không mất tinh thần, tìm được bàn gỡ hòa ngay sau đó 4 phút. Ngay cả khi Rafaelson xuất sắc liên tiếp ghi bàn dẫn trước 3-1, Khánh Hòa vẫn không buông xuôi, gỡ lại 1 bàn trước khi bước vào hiệp 2 khiến T. Nam Định phải “nghẹt thở” để bảo vệ được tỷ số, trong một ngày “bắn phá” kém may mắn của đội chủ nhà. Riêng với T. Nam Định, dù dành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng cái cách mà Khánh Hòa “làm khổ” họ trong hiệp 2 rất đáng để thất vọng.

Trận đấu giàu cảm xúc nhất của vòng 2 diễn ra ở SĐV Pleiku, nơi bắt đầu bằng những phút tưởng niệm 3 thành viên HAGL tử nạn cuối mùa giải trước. Đây cũng là ngày trở về mái nhà xưa của Vũ Văn Thanh và Lê Phạm Thành Long. Ở chuyến “trở về” này, Văn Thanh thi đấu tỏa sáng với 2 pha kiến tạo, giúp đội Công an Hà Nội thắng đội bóng cũ 3-0 nhưng không tham gia ăn mừng. Với CLB Công an Hà Nội, chiến thắng này còn có một ý nghĩa khác, khi HLV Trần Tiến Đại cho rằng đây “Chúng tôi muốn chơi một trận thật cống hiến, chia buồn với CLB HAGL”. Với Kiatisuk, sầu càng sầu thêm khi lỡ tuyên bố tham vọng sẽ đón tiếp Công an Hà Nội “ra trò”. Nhưng, HAGL đã khiến khán giả nhà thêm một lần thất vọng.

Ngày 29-10: Quy Nhơn, Hàng Đẫy thất thủ

Ở trận đấu sớm nhất ngày 29-10, trên sân Hòa Xuân, dưới sự cổ vũ của rất đông khán giả, Quảng Nam thi đấu hưng phấn vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Paulo Conrado trên chấm 11m ở phút 11. Cũng bằng quả phạt 11m ở phút 35, Ntep gỡ hòa cho CLB TPHCM bằng cú đá bồi sau cú sút đầu tiên bị thủ môn Nguyễn Văn Công cản phá. Hiệp 2, chủ nhà Quảng Nam nỗ lực làm lại từ đầu nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong ngày Hoàng Vũ Sanson bị các đồng đội cũ phong tỏa hiệu quả.

HAGL (trái) không thể cản nổi Công an Hà Nội.



Ở trận đấu sau đó 1 giờ, trên sân Quy Nhơn, Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng sớm ở phút 17, ghi bàn cho B. Bình Dương là Duy Thường. Trong nỗ lực gỡ hòa không thành, Đình Trọng được HLV Bùi Đoàn Quang Huy tung vào sân ở phút 60 sau hơn 1 mùa giải ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, sự bổ sung này không thể thay đổi cục diện, ngược lại chủ nhà tiếp tục nhận bàn thua ở phút thứ 80, do công của Sỹ Giáp. Đây cũng là tỷ số cuối cùng trên sân Quy Nhơn.

Trận đấu muộn nhất trong ngày, Hải Phòng đến làm khách Hà Nội FC mà không có lực lượng CĐV hùng hậu theo cùng. Tuy vậy, đội khách lại được “đãi” bàn thắng sớm sau 3 phút bóng lăn. Từ quả phạt góc của Hải Phòng, Việt Hưng đánh đầu ngược để Hữu Sơn đánh đầu nối, Xuân Mạnh nỗ lực lao về phá bóng vô tình thành pha đá phản lưới nhà. Nhưng chính Xuân Mạnh lập công chuộc tội bằng việc băng lên tạt bóng vừa tầm để ngoại binh Joel Tagueu đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC ở phút 16. Thừa thắng xông lên, ở phút 36, sau một pha bóng lộn xộn, Tague tiếp tục chớp cơ hội, đưa chủ nhà dẫn ngược Hải Phòng 2-1.

Vào hiệp 2, sân Hàng Đẫy gặp sự cố khi một dàn đèn mất điện. Sau thời gian “1 hiệp”, 2 đội đồng ý đá tiếp. Hiệp 2 diễn biến đầy bất ngờ. Sau khi Văn Quyết không thành công ở chấm đá phạt 11m thì Hải Phòng liên tiếp ghi 4 bàn thắng, Hoàng Nam gỡ hòa 2-2 và Lucao giúp Hải Phòng dẫn lại đội bóng cũ 3-2, rồi 4- 2, 5-2 trong đó có 1 quả 11m. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Hải Phòng trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, sau 14 năm.

Sau vòng 2: T. Nam Định tạm xếp đầu bảng với 6 điểm; Hải Phòng vươn lên thứ 2 với 4 điểm, Công an Hà Nội xếp thứ 3 và 4 cũng với 4 điểm nhưng kém về hiệu số.

