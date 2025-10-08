Vợ kém 37 tuổi của Quang Minh gây tranh cãi khi kéo áo để lộ rõ bra trước ống kính

Diễn viên Quang Minh và Hồng Đào từng là cặp đôi đẹp được nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên sau hơn 20 năm chung sống, cả hai đã ly hôn. Quang Minh hiện đang có tổ ấm mới hạnh phúc bên bà xã kém 37 tuổi.

Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Quang Minh và Tăng Khánh Chi nhận được sự bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Khi nhìn thấy ống kính máy quay hướng về mình, bà xã kém 37 tuổi của diễn viên Quang Minh lại có hành động lạ.

Cô thản nhiên cười tươi rạng rỡ và dùng tay kéo phần áo ngoài ra. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận trái chiều về phong cách ăn mặc của bà xã Quang Minh.

Đoạn clip của Quang Minh và bà xã kém 37 tuổi được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội (Nguồn: hailanhbenxua)

Tăng Khánh Chi có hành động lạ, kéo áo để lộ rõ nội y trước ống kính máy quay



Vợ trẻ của diễn viên Quang Minh là Tăng Khánh Chi, sinh năm 1996, từng làm người mẫu ảnh trước khi rẽ hướng sang kinh doanh. Trước khi nên duyên với nam diễn viên, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và hiện đã có một con riêng.

Nam diễn viên từng chia sẻ về chuyện có con: "Thiệt không ngờ cuối đời lại có được thằng con trai, cực lắm nhưng nhìn con yêu vô cùng tận. Con sanh ra đã bị thiệt thòi vì ba không còn trẻ, Quang Minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con thật tốt khi có thể".

Diễn viên Quang Minh và Hồng Đào từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm

Sau khi đổ vỡ, anh nên duyên với vợ kém 37 tuổi và có một con trai chung

Trong một chương trình, Tăng Khánh Chi từng chia sẻ nam diễn viên xúc động và vui mừng khi cô sinh con. "Khi mà em sinh em bé, ảnh khóc nhiều lắm. Tại lâu lắm rồi anh không được làm bố, có nghĩa là khoảng thời gian làm bố của anh tạm nghỉ lâu quá", bà xã Quang Minh cho hay.

Về mối quan hệ với vợ hiện tại, nam nghệ sĩ cho biết cả hai đã ra mắt gia đình hai bên nhưng chưa có kế hoạch kết hôn. Anh hy vọng khán giả cùng chia sẻ niềm vui mới với mình thay vì nhắc lại chuyện cũ.

Quang Minh cho hay: "Tôi chỉ mong có một cuộc sống bình yên bên con trai, không muốn mọi thứ trở nên ồn ào. Tôi sợ những lời bàn tán không đúng sẽ ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình".

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới







