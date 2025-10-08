Vingroup tung gần 1.600 căn nhà xã hội tại “siêu phường” lớn nhất Việt Nam, giá chưa đến 1 tỷ đồng

Phối cảnh khu dự án nhà xã hội của Vingroup ở Thanh Hóa. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa).

Phường Hạc Thành của Thanh Hóa là phường đông dân nhất Việt Nam với với quy mô dân số gần 200.000 người. Chính vì vậy, nhu cầu nhà ở cho người dân tại khu vực này là một vấn đề đặc biệt được quan tâm.

Mới đây, UBND phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa) vừa công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội số 1 thuộc Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Khu nhà ở xã hội được quy hoạch trên 6 ô đất (NOXH-01 đến NOXH-06), thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị.

Dự án này được đánh giá không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Trước đó, hơn 850 căn hộ tại hai lô NOXH-02 và NOXH-04 đã được chủ đầu tư mở nhận hồ sơ từ tháng 3 và tháng 4/2025. Sắp tới, bốn lô còn lại với tổng cộng 1.968 căn hộ (trong đó 1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) sẽ được mở đăng ký từ ngày 15/10 đến 31/12/2025.

Mức giá bán dự kiến là 20,653 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Như vậy, căn hộ nhỏ nhất 45m² có giá khoảng 927 triệu đồng, còn căn lớn nhất 71m² sẽ ở mức 1,46 tỷ đồng.

Đối với hình thức cho thuê, giá dự kiến khoảng 79.435 đồng/m²/tháng, tương ứng từ 3,6 đến hơn 5,6 triệu đồng/tháng tùy diện tích.

So với các dự án nhà ở xã hội khác đang triển khai trên địa bàn TP Thanh Hóa, mức giá 20,65 triệu đồng/m² tại dự án do Vingroup đầu tư được đánh giá là không quá chênh lệch so với mặt bằng chung.

...

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành do Công ty Hợp Lực làm chủ đầu tư hiện có giá bán khoảng 19 triệu đồng/m², trong khi dự án tại phường Quảng Thắng của Công ty Tân Thành 1 đang được chào bán ở mức 16,6 triệu đồng/m².

Như vậy, mức giá của Vingroup chỉ cao hơn khoảng 8 - 20%, song đi kèm với vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ và chất lượng xây dựng cao hơn do nằm trong Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa (Vinhomes Star City) – một trong những khu đô thị hiện đại nhất tỉnh hiện nay.

Còn nếu so với khu vực phía Bắc thì dự án nhà ở xã hội do Vingroup đầu tư đang nằm trong nhóm dự án có mức giá cao nhất khu vực phía Bắc, ngang ngửa thậm chí nhỉnh hơn một số địa phương phát triển công nghiệp mạnh.

Đơn cử như tại Hải Phòng, khoảng 550 căn hộ nhà ở xã hội thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (giai đoạn 1) đang được tạm tính giá tối thiểu 20 triệu đồng/m², tương đương căn nhỏ nhất gần 677 triệu đồng. Trong khi đó, ở Bắc Ninh, hơn 400 căn nhà xã hội tại phường Nếnh được chào bán với giá từ 17,2 triệu đồng/m², tương ứng một căn hộ nhỏ khoảng 454 triệu đồng.

Một dự án nhà ở xã hội của Vinhomes mới được mở bán tại Hải Phòng.

Trong những năm gần đây, Vingroup đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội trên cả nước. Ngoài Thanh Hóa, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Quảng Trị và Khánh Hòa có tổng quy mô hơn 10.000 căn.

Tại hội nghị với Thủ tướng đầu năm, Tập đoàn Vingroup đăng ký thực hiện 500.000 căn nhà xã hội, tương đương một nửa chỉ tiêu của cả nước đến năm 2030.

Liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội, UBND tỉnh Thanh Hoá đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2030, toàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ, gồm: Giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn, giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Trong năm 2025, Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hơn 5.200 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh này có 977 căn đã hoàn thành và hơn 5.500 căn đang đầu tư xây dựng.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường