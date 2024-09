VinFast VF 7 - SUV hạng C tiết kiệm nhất về mọi mặt

Không có đối thủ về giá lăn bánh

VinFast mang đến cho người tiêu dùng 2 phiên bản VF 7 gồm S và Plus (bên cạnh phiên bản đặc biệt và sản xuất giới hạn Hỏa Long Độc Bản), giá bán lần lượt 850 triệu và 999 triệu đồng.

Nhận xét về mức giá này, theo giới chuyên gia, trong cùng phân khúc C, mức giá niêm yết trên là cạnh tranh so với các đối thủ xe xăng. Thậm chí, nếu so về tổng chi phí lăn bánh, VF 7 cho thấy lợi thế lớn.

Giải thích kỹ hơn, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Whatcar Việt Nam, Admin diễn đàn ô tô lớn bậc nhất Việt Nam Oto+, đồng thời vừa sở hữu VinFast VF 7 Plus cho biết, theo chính sách hiện hành của Chính phủ, VinFast VF 7 được miễn 100% lệ phí trước bạ, tương đương hơn 100 triệu đến gần 120 triệu đồng (đối với các khu vực áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 12%).

Có nghĩa rằng, nếu khách hàng mua các mẫu xe xăng cùng giá bán với VinFast VF 7, số tiền thực tế phải chi để xe được lăn bánh trên đường ước tính đắt hơn trên dưới 100 triệu đồng.

Chi phí sử dụng: Tiết kiệm hàng chục triệu đồng so với xe xăng

Bên cạnh chi phí đầu tư ban đầu, số tiền hằng tháng phải bỏ ra để vận hành xe cũng chiếm một phần không nhỏ đến quyết định lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng.

Anh Thanh Hoàng (quận 3, TP.HCM) là điển hình trong số đó. Chia sẻ lý do chính khiến anh chọn mua VinFast VF 7 Plus dù nhà đã có xe chạy xăng là chi phí di chuyển hằng ngày tiết kiệm hơn đáng kể. “Tính ra dùng xe điện có lợi hơn hẳn xe xăng. Thuê pin hay mua pin thì xe điện đi càng nhiều cũng càng tiết kiệm hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

VF 7 “không đối thủ” về giá lăn bánh trong phân khúc.

Cụ thể, đối với tùy chọn thuê pin trên VF 7, khách hàng cần trả phí thuê 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển dưới 3.000km. Nếu cộng thêm chi phí sạc, trung bình mỗi tháng chủ xe chỉ tốn khoảng 4,5 triệu đồng.

Trong khi đó, một mẫu xe xăng cùng phân khúc là Mazda CX-5 2.5L có mức tiêu hao nhiên liệu được công bố là 8,04 L/100 km, tương đương hơn 241 lít xăng cho 3.000km di chuyển. Với giá xăng hiện tại là 23.700 đồng/lít, số tiền phải trả cho quãng đường di chuyển trên là hơn 5,7 triệu đồng.

Từ đó, anh Hoàng tính toán, mỗi năm, riêng chi phí năng lượng, dù thuê pin, anh vẫn tiết kiệm hơn 14 triệu đồng. Nếu mua pin, khoản chi này với VF 7 thậm chí chỉ bằng gần 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc, đồng nghĩa anh sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn. “Mỗi năm nếu mua pin, người dùng tiết kiệm ít nhất là 50 triệu đồng. Đây là số tiền đáng kể, có thể dùng để sử dụng cho nhiều mục đích khác”, anh Hoàng ước tính.

Yếu tố cuối cùng không thể bỏ qua khi mua ô tô là chi phí bảo dưỡng. Theo tính toán, trong 5 năm đầu sử dụng, chủ xe VF 7 tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi năm. Đối với người dùng xe xăng, con số này có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Điều này dễ hiểu bởi xe xăng cần phải định kỳ thay dầu động cơ, bugi hay vệ sinh kim phun, trong khi xe điện không có các chi tiết này để kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

Khoang cabin nâng tầm trải nghiệm lái của VF 7.

Thời điểm thích hợp để mua VinFast VF 7

Với hàng loạt ưu điểm vượt trội kể trên, không quá lời khi nói VinFast VF 7 là mẫu C-SUV đáng mua nhất thị trường. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, VinFast còn đang triển khai chương trình ưu đãi nằm trong chiến dịch Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2, mang đến cơ hội sở hữu xe điện hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chính sách bán hàng của VinFast hỗ trợ khách hàng tối đa để sở hữu VF 7.

Khách hàng mua xe được áp dụng gói ưu đãi trả góp đặc biệt với mức vay tối đa lên đến 80%, trong thời gian tối đa 5 năm cùng mức lãi suất cam kết hấp dẫn. Toàn bộ chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn thỏa thuận ban đầu.

Cụ thể đối với VinFast VF 7, khách hàng chọn mua trả góp chỉ cần đóng tiền vay hàng tháng từ hơn 9 triệu đồng cho ngân hàng nếu mua phiên bản S, phiên bản Plus là khoảng 10,7 triệu đồng. Khách hàng mua xe trả thẳng còn nhận được mức giảm trực tiếp 4% vào giá bán lẻ.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: qdnd.vn