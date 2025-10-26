VinFast cảnh báo tình trạng lừa đảo qua fanpage giả mạo

Ngày 25-10, VinFast phát đi thông báo cho biết đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của công ty.

Những trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại là nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi.

Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

Fanpage chính thức của VinFast Việt Nam

Là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn về xe điện trong nước và được nhiều người tin tưởng, thời gian qua, VinFast đã bị mạo danh để trục lợi. Cụ thể, VinFast đã phát hiện một số fanpage giả mạo, sử dụng tên và nhận diện thương hiệu trùng với tên của một số đại lý, nhà phân phối chính hãng, đăng tải thông tin không chính xác về các chương trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng, phục vụ mục đích lừa đảo.

Gần đây nhất, một số fanpage mạo danh VinFast đăng thông tin về chương trình ưu đãi mua xe điện gấp gọn với giá chỉ 286.000 đồng. VinFast hoàn toàn không có sản phẩm này và cũng không có bất cứ liên quan nào với các fanpage nêu trên. Thông tin như thế đã thu hút sự quan tâm, tương tác của một số người tiêu dùng, dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền "nhận ưu đãi" thông qua phần mềm chat.

...

Ngay sau khi phát hiện hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu cũng như tổn thất cho khách hàng, VinFast đã báo cáo các fanpage giả mạo tới Facebook để đề nghị can thiệp, xử lý; đồng thời thông báo chính thức trên các nền tảng thông tin chính thống để khuyến cáo người tiêu dùng.

Fanpage chính thức của xe máy điện VinFast

Hiện tại, VinFast Việt Nam có 4 kênh thông tin chính thức là website: https://vinfastauto.com/vn_vi; diễn đàn: https://vinfast.vn/; fanpage ô tô (https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official) và fanpage xe máy điện (https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast); các trang thông tin khác đều là giả mạo.

Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện thoại đến hotline chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89 để xác minh hoặc có thêm thông tin chi tiết.

Website chính thức của VinFast Việt Nam

VinFast kêu gọi khách hàng khi phát hiện hành vi mạo danh VinFast hoặc là nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến, hãy sử dụng chức năng báo cáo trang, báo cáo bài viết tới đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người lao động