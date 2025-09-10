Vinaphone Nghệ An tạm trả tiền bị chiếm đoạt cho khách hàng vì cấp chồng sim

Trung tâm bán hàng của nhà mạng Vinaphone tại phường Quảng Trị, nơi ông Mai đăng ký sim chính chủ - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 10-9, đại diện lãnh đạo nhà mạng Vinaphone tỉnh Nghệ An xác nhận đơn vị này đã tạm chi trả 25.400.000 đồng cho ông Nguyễn Đức Mai, (34 tuổi, trú Nhan Biều 3, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Việc trả tiền được thực hiện tại công an xã Triệu Phong trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng liên quan.

Vinaphone tạm chi trả tiền cho khách hàng

Ông Mai trước đó phản ánh việc mình bị nhân viên Vinaphone tại Nghệ An cấp sim đang sử dụng cho một người khác, sau đó ông liên tục bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng liên kết với số điện thoại trên.

"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ phía công an điều tra hành vi lợi dụng sim điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, trước hết để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chúng tôi đã quyết định tạm chi trả lại số tiền đã bị chiếm đoạt từ việc bị cấp chồng sim cho khách", vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo người này, sau khi sự việc xảy ra, VNPT Nghệ An đã có hình thức xử lý kỷ luật với nhân viên trực tiếp làm sai quy trình cấp sim cũng như cán bộ quản lý trực tiếp tại phòng bán hàng Nghi Lộc - nơi nhân viên này làm việc.

Ông Mai sau khi bị cấp chồng sim đang dùng cho người khác thì liên tục bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng MB bank - Ảnh: QUỐC NAM

Hỏi về nguồn tiền thực hiện việc tạm chi trả cho ông Mai, lãnh đạo này không trả lời mà chỉ thông tin: "Khi một vấn đề sai phạm xảy ra mà ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, dù phía sau đó chưa xác định được ai là người lừa đảo, thì mình đứng ở góc độ khách hàng, và cũng chính vì sai sót của mình nên trước hết phải chịu trách nhiệm tạm thời. Và đó là trách nhiệm cá nhân".

Nhân viên cấp sim sai quy trình

Trước đó, từ tháng 7, ông Mai liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc sim điện thoại của mình đang hoạt động bỗng nhiên bị mất sóng rồi sau đó tài khoản ngân hàng liên kết với sim liên tục bị trừ tiền không rõ lý do.

Theo đơn của ông Mai, sự việc xảy ra vào chiều 11-7-2025. Sim điện thoại số 0916379… của ông đang hoạt động bình thường thì bất ngờ bị mất sóng hoàn toàn vào lúc 15h48.

Ngay sau đó khoảng 15 phút, ông phát hiện tài khoản ngân hàng MB bank liên kết với số điện thoại trên liên tục bị trừ tiền.

Lần đầu tiên là lúc 16h04 ông Mai bị trừ mất 10.000.000 đồng. Sau đó, tài khoản này tiếp tục bị trừ liên tiếp thêm 3 lần gồm 5.000.000 đồng, 4.900.000 đồng, và 5.000.000 đồng.

Tiếp đó, tài khoản ngân hàng BIDV của ông Mai cũng bị trừ tiền lúc 16h12 với số tiền 500.000 đồng.

Những lần trừ tiền này người thực hiện đều thông qua ví Zalo Pay. Ví này dùng số điện thoại mà ông Mai đang sử dụng và vừa bị mất sóng.

Phát hiện bất thường, ông Mai đã chuyển hết số tiền còn trong 2 tài khoản qua tài khoản người thân thì việc trừ tiền mới kết thúc.

Tổng số tiền ông Mai bị mất trong 2 tài khoản sau khi sim điện thoại bất ngờ bị mất sóng là 25.400.000 VNĐ.

Chi nhánh VNPT phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) thông tin với ông Mai rằng số thuê bao của ông đang dùng đã bị cấp sim điện tử (eSIM) cho một người khác ở tỉnh Nghệ An lúc 15h48 nên sim ông đang sử dụng bị cắt sóng.

Sau đó, qua tổng đài Zalo Pay, ông Mai được thông báo là người đăng ký sim mới từ số điện thoại nói trên đã tạo tài khoản Zalo Pay. Sau đó liên kết với các tài khoản ngân hàng để rút tiền trong các tài khoản bằng mã OTP gửi về số thuê bao ông Mai vừa bị chiếm.

Thời điểm tạo tài khoản Zalo Pay và thời điểm rút tiền sau khi đối chiếu với sao kê từ ngân hàng đều khớp với khoảng thời gian sim điện thoại ông Mai bị mất sóng.

VNPT Quảng Trị xác nhận có việc một nhân viên tại phòng bán hàng Nghi Lộc, thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An đã làm sai quy trình khi cấp eSIM số thuê bao của ông Mai đang sử dụng cho một người khác. Nhân viên này không cấp trực tiếp mà cấp qua điện thoại.

Đại diện VNPT cũng đã xin lỗi ông Mai về sai sót nghiệp vụ thay eSIM dẫn đến việc khách hàng bị mất tiền.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ