Viết tiếp bản hùng ca…

Tuyên thệ dưới lá cờ "Bảo vệ An ninh Tổ quốc"

Trưởng thành cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, trải qua các chặng đường cách mạng, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả của cách mạng và cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thời gian có thể xóa nhòa ký ức, nhưng sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ Công an nhân dân sống mãi cùng non sông, đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hay chi viện cho các chiến trường Lào, Campuchia, những cán bộ, chiến sỹ đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do, cho thống nhất non sông, cho nghĩa tình quốc tế cao cả.

Khi đất nước đã lặng yên tiếng súng, thế nhưng mặt trận đấu tranh phòng chống tội, giữ gìn An ninh trật tự luôn cam go và nhiều thử thách. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hòa mình vào đất mẹ để giữ gìn sự bình yên. Tiêu biểu như Liệt sỹ Trần Đức Kháng, Liệt sỹ Nguyễn Xuân Khang (Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Thị xã Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ Tĩnh) hy sinh năm 1983 khi giải cứu em bé lên 3 Nguyễn Thị Mai bị tên cướp sừng sỏ Hoàng Thế Phương bắt giữ làm con tin. Liệt sỹ Lê Hồng Nam, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh hy sinh năm 1999 khi trên đường làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy tại Thị xã Hồng Lĩnh. Liệt sỹ Nguyễn Văn Huế, liệt sỹ Võ Xuân Đại (Cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh), hy sinh năm 2000 khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 8A trong mùa mưa lũ. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng, Liệt sỹ Võ Linh Thuận (Công an huyện Vũ Quang), Liệt sỹ Trần Thế Đại (Công an xã Đức Liên, huyện Vũ Quang), cả 3 đồng chí hy sinh năm 2011 khi giúp dân mùa mưa bão. Trong đó, Liệt sỹ Võ Linh Thuận, lúc đó là Trung sỹ mới về nhận công tác tại Công an huyện Vũ Quang mới được 2 ngày. Mới đây, ngày 17/11/2023, Đại úy Trần Trung Hiếu (Cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) đã anh dũng hy sinh sau 4 ngày được đồng đội, các y, bác sĩ cứu chữa bị trọng thương khi truy bắt tội phạm ma túy. Những tấm gương anh dũng hy sinh của các đồng chí đã giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

... Công an Hà Tĩnh phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân



Trong đau thương, mất mát ấy, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hôm nay, nguyện viết tiếp nguyện ước giữ bình yên của đồng đội còn dang dở. Đã có những câu chuyện nhân văn, thấm đượm tình người đi cùng năm tháng khi đồng đội hy sinh. Những cậu bé, cô bé mồ côi cha khi còn quá nhỏ, lớn lên không nhớ về khuôn mặt cha, hơi ấm của cha, nhưng lớn lên, được sự quan tâm của ngành, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân, nhiều đồng chí Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện nay là con của anh hùng, liệt sỹ, thương binh Công an nhân dân.

Xin các anh yên nghỉ. Máu các anh hòa vào hồn thiêng sông núi, tô thắm thêm lá cờ Bảo vệ An ninh tổ quốc, là động lực, hành trang để lớp lớp thế hệ Công an tỉnh Hà Tĩnh học tập, tiếp bước giữ gìn một cuộc sống bình yên và Hạnh phúc cho Nhân dân.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn