Công an Hà Tĩnh phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của Thượng úy Trần Trung Hiếu

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm xúc động và sự cảm phục về tấm gương chiến đấu dũng cảm, quên mình của Thượng úy Trần Trung Hiếu trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. "Sự chiến đấu dũng cảm, quên mình của đồng chí Trần Trung Hiếu thể hiện tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh", Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh và kêu gọi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh học tập gương chiến đấu dũng cảm của Thượng úy Trần Trung Hiếu; tích cực học tập, rèn luyện, thi đua, bản lĩnh, kiên cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cấp ủy, thủ trưởng Công an chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, học tập, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15 giờ 45 ngày 13-11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình ANTT tại khu vực đền chợ Củi (xã Xuân Hồng) thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (1997, trú thôn 1, xã Xuân Hồng) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang. Quá trình áp sát, Thượng úy Hiếu bất ngờ bị đối tượng Bảo dùng kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 16- 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Trần Trọng Gia Bảo về tội danh "Giết người".

