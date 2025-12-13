Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5 độ, nhiều địa phương mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 13-12, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo đợt không khí lạnh mạnh tràn về sẽ khiến nhiều nơi miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại
Trên đất liền, ngày hôm nay 13-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4- 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 13-12, trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 13 đến 14-12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Từ đêm 13-12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C.
Khu vực Hà Nội, ngày 13-12 có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển rét, từ đêm 13 đến 14-12 có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong ngày và đêm 13-12, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo rét và mưa lớn ở nhiều địa phương cần chú ý trong thời gian tới
Trong ngày 13-12, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ, phía Đông tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 25- 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90 mm.
Chiều và đêm 13-12 , khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80 mm/3 giờ).
Ngoài ra, đêm 13-12 ở khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40 mm.
Các chuyên gia cảnh báo trời rét đậm, có nơi rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
Biển động mạnh, tàu thuyền chú ý
Từ trưa và chiều 13-12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6 m.
Từ chiều tối và đêm 13-12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.
Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.
Tác giả: Thùy Linh
Nguồn tin: Báo Người lao động