Hà Tĩnh: Đầu tư khu dân cư nông thôn 367 tỷ đồng tại xã Cổ Đạm

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 66 ngày 10/12/2025, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, (nguyên thuộc huyện Nghi Xuân). Theo danh mục dự án do Sở Tài chính Hà Tĩnh công bố, tổng chi phí thực hiện sơ bộ hơn 367,209 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 31,81 ha.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô 19,19 ha, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng số 2, khu cây xanh - thể dục thể thao CXTT-02, trạm xử lý nước thải KT-02 và bãi đỗ xe P-03. Sản phẩm đưa ra thị trường gồm 459 lô đất liền kề từ OM-17 đến OM-57, 32 lô biệt thự từ BT-01 đến BT-04 và một công trình thương mại tại lô TM-02 do nhà đầu tư triển khai và kinh doanh. Tất cả hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng sau khi hoàn thiện sẽ được bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý và vận hành.

Giai đoạn 2 có quy mô 12,62 ha, tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng số 1, khu cây xanh - thể dục thể thao CXTT-01, trạm xử lý nước thải KT-01 cùng hai bãi đỗ xe P-01 và P-02. Giai đoạn này cung cấp thêm 170 lô đất liền kề từ OM-01 đến OM-16 và một công trình thương mại tại lô TM-01. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, các hạng mục sẽ được bàn giao lại cho Nhà nước, kèm theo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và quỹ đất xây dựng trường học theo quy định.

Theo yêu cầu tiến độ, toàn bộ dự án phải hoàn thành trong 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất giai đoạn 1. Giai đoạn 1 yêu cầu hoàn thành trong 24 tháng, trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất phải hoàn tất trong 18 tháng kể từ thời điểm hợp đồng dự án có hiệu lực. Giai đoạn 2 phải hoàn thành trong 18 tháng và hoàn tất toàn bộ bồi thường, GPMB và tái định cư trong 24 tháng theo hợp đồng. Dự án không áp dụng hình thức chỉ định thầu và thực hiện nộp hồ sơ theo phương thức trực tiếp.

