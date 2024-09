VIDEO: Thót tim 2 bé gái bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua ngầm tràn

Ngày 21-9, một lãnh đạo UBND xã Phù Nham (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết người dân địa phương vừa cứu sống 2 bé gái bị nước cuốn trôi khi đạp xe đạp qua ngầm tràn vào sáng cùng ngày.

Thời điểm hai bé gái bị nước cuốn trôi. Video: Thu Hương

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày 21-9, bé T. (8 tuổi) đi xe đạp đèo theo bé N. (7 tuổi) đi qua ngầm tràn qua suối Ngòi Nhì Chảy (đường từ UBND xã Phù Nham ra quốc lộ 32) thì bị nước cuốn trôi. Sau khi 2 cháu bị cuốn trôi, người dân phát hiện sự việc đã hô hoán, kêu cứu.

Theo lãnh đạo xã Phú Nam, thời điểm đó, may mắn khi 2 cháu bị cuốn trôi đã được ông Lò Văn Bình và ông Hoàng Văn Quỳnh nhanh chóng lao xuống suối cứu. Ông Bình cứu được cháu T., còn ông Quỳnh cứu được cháu N..

"Trước đó, 2 cháu đi qua thì nước chưa dâng lên nên vẫn đi bình thường, nhưng khi 2 cháu đi về thì nước lũ dâng lên nhưng 2 cháu không biết, nên khi đi qua thì bị nước cuốn. Hiện tại, 2 cháu đều an toàn, sức khỏe ổn định"- lãnh đạo xã Phù Nam nói.

Cùng ngày 21-9, mạng xã hội xôn xao clip quay lại cảnh 2 bé gái đèo nhau đi xe đạp qua ngầm tràn ngay sau chiếc xe tải. Khi đi đến gần giữa ngầm tràn, 2 cháu bị nước lũ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán, tìm cách ứng cứu.

