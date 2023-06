Video: Một cán bộ CSGT bị xe container đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Your browser does not support the video tag.

Video vụ tai nạn (Báo giao thông).

Ngày 15/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, trên tuyến quốc lộ (QL) 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Thanh Liêm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cán bộ CSGT thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông).

...



Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 12h30 phút ngày 14/6, một cán bộ thuộc Phòng cảnh sát giao thông của tỉnh này khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường 494 đoạn từ ngã tư QL1A ra đường tàu QL21 (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bị bất ngờ bị xe container tông tử vong.

Tại hiện trường, xe ô tô con bị đâm vỡ phần đuôi, nằm vắt ngang bên vệ đường. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đầu. Một cán bộ cảnh sát giao thông bị thương khá nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu, tuy nhiên không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus