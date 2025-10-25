Vì sao dự án xây dựng Trung tâm Sản nhi Hà Tĩnh 170 tỉ nhiều lần gia hạn vẫn chưa hoàn thành?

Tòa nhà 10 tầng Trung tâm Sản nhi Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh là cơ sở y tế đầu ngành với công suất giường bệnh kế hoạch là 1.000 giường. Tuy nhiên do số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị đông, số lượng giường thực kê luôn ở mức trên 1.000 giường.

Một số chuyên khoa như nhi khoa, sản khoa, khoa phụ hỗ trợ sinh sản, ung bướu, nội khoa thường xuyên trong tình trạng quá tải. Số bệnh nhân thực tế cao gần gấp 2 lần so với số giường bệnh kế hoạch được giao.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe bức thiết của người dân, tháng 5-2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trung tâm Sản nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng, trong đó 120 tỉ đồng được cấp từ nguồn ngân sách trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, và 50 tỉ đồng được phân bổ từ ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án do Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với quy mô tòa nhà 10 tầng và phần thiết bị. Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh là đơn vị đảm nhiệm thi công dự án.

Theo kế hoạch, đến ngày 31-12-2024 công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa hoàn thành khiến cho bác sĩ và bệnh nhân mòn mỏi đợi chờ.

Khung cảnh thi công còn dở dang bên trong tòa nhà Trung tâm Sản nhi - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 24-10, phóng viên có mặt tại dự án Trung tâm Sản nhi Hà Tĩnh, ghi nhận chỉ một số ít công nhân làm việc, nhiều hạng mục tại dự án còn dang dở.

Ông Lê Văn Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - nói rằng quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã tạo mọi điều kiện để các đơn vị thi công, thế nhưng đến nay đã 2 lần gia hạn nhưng dự án vẫn chưa xong.

Theo đó, chủ đầu tư gia hạn lần 1 đến ngày 31-5-2025, và gia hạn lần 2 đến ngày 30-9-2025 dự án hoàn thành.

Vào tháng 7-2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định; quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo chất lượng công trình thi công, thế nhưng dự án vẫn chậm tiến độ.

Theo ông Dũng, nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do quá trình cung cấp vật liệu thi công không đáp ứng kế hoạch, nhân lực tham gia thi công ít, việc tổ chức thi công thực hiện cầm chừng. Ngoài ra, nhà thầu chính tổ chức thi công ì ạch còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục của nhà thầu khác.

Trước thực trạng chậm tiến độ, chủ đầu tư đã nhiều lần tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đốc thúc tiến độ thi công. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành và phải tiếp tục xin gia hạn lần thứ 3.

Liên quan đến phản ánh của chủ đầu tư, đại diện đơn vị thi công cho rằng, quá trình triển khai dự án, do không có tổng thầu, việc điều hành, tổ chức thi công chưa có sự phối hợp nhuần nhuyễn nên nhiều hạng mục phải chờ nhau để tổ chức triển khai.

