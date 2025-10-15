Hà Tĩnh: Dự án Hoa Tiên Xuân Thành chưa xây dựng một số công trình phục vụ công cộng

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành để thực hiện Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Hoa Tiên Xuân Thành) vào ngày 25/12/2014 có hơn 85.000 m2 đất để xây dựng các khu dịch vụ công cộng.

Toàn cảnh Dự án Hoa Tiên Xuân Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: HN.



Cụ thể, hạng mục nhà hàng: 672 m2; siêu thị: 2.289 m2; trạm xăng; 352 m2, nhà trẻ: 917 m2; trường tiểu học: 2.613 m2; trạm y tế: 966 m2; khu thế dục thể thao: 1.800 m2; khu vệ sinh công cộng: 172 m2; khu xử lý nước thải: 1.402 m2; khu vực trồng cây xanh: 12.565 m2; khu đất giao thông nội bộ: 61.392 m2.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao trong Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh này, toàn bộ Dự án phải đảm bảo tiến độ từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2016.

Trong đó, “từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016 thi công xây dựng hoàn thành các công trình nhà ở còn lại và các công trình dịch vụ dùng chung gồm: Trường tiểu học, nhà trẻ, trạm y tế, nhà hàng, siêu thị, trạm xăng, khu thể dục thể thao, khu vệ sinh công cộng, trồng cây xanh…” – trích Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 25/12/2014.

Sau bão số 10, hàng chục căn villa trên bãi biển đổ sập, hư hỏng. Chủ đầu tư huy động nhân lực làm kè tạm chống xói lở. Ảnh: Quốc Thanh.



Mặt khác, tại Điều 3, Giấy chứng nhận đầu tư này còn nhấn mạnh: “Yêu cầu Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành huy động các nguồn lực hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật để thực Dự án theo đúng cam kết của Công ty và quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh này.

Đây là lần cuối cùng điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án; trường hợp Dự án tiếp tục chậm tiến độ so với tiến độ cam kết và quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh này thì UBND tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động Dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và không hoàn trả các chi phí Nhà đầu tư đã thực hiện theo quy định của pháp luật (Nhà đầu tư không được khiếu kiện)”.

Vậy nhưng, theo một cán bộ ở địa phương, Dự án chưa có dấu vết của trạm y tế, trường tiểu học, nhà trẻ… “Trước đây, chúng tôi có được đại diện chủ đầu tư giới thiệu về các các khu đất để xây dựng các công trình dịch vụ công cộng nhưng mới đây khi nắm tình hình thực tế thì các công trình như trạm y tế, trường tiểu học, nhà trẻ… đều chưa có”.

... Sân pickcleball bên trong Dự án Hoa Tiên Xuân Thành cũng đổ sập sau bão số 10. Ảnh: HN.



Cũng theo vị cán bộ ở địa phương, khu vực các căn villa của dự án Hoa Tiên Xuân Thành rất ít cư dân đến ở, chủ yếu họ mua để làm dịch vụ nghỉ dưỡng. “Tỷ lệ cư dân đến ở chưa được 10%. Có thể do ít cư dân sinh sống nên không có nhu cầu sử dụng các công trình dịch vụ công cộng, vì thế nên chủ đầu tư chưa xây dựng” – vị cán bộ này nói.

Trao đổi với phóng viên Đại đoàn kết, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù tiến độ quy định phải hoàn thành trong năm 2016 nhưng thực tế phải có người đến ở, phải có nhu cầu thì nhà đầu tư mới xây dựng các công trình dịch vụ công cộng.

“Nếu nhà đầu tư chưa xây dựng trường học, trạm y tế thì sai so với Giấy chứng nhận đầu tư, sai tiến độ xây dựng. Nói về luật thì sai nhưng đúng với quy luật thị trường, đúng với nguyên tắc bố trí tài chính của nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể vấn đề này” - đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh nói.

Như Đại đoàn kết đã có loạt bài phản ánh, sau bão số 10, hàng chục căn villa trên bãi biển của Dự án Hoa Tiên Xuân Thành đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng. Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập đoàn kiểm tra chất lượng công trình.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác và sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định.

Cùng với đó yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố; quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để theo dõi và quản lý.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết