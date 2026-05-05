Vận động 2 đối tượng trốn truy nã tại Angola về nước đầu thú

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, các bị can Võ C.L (SN 2001), trú tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn T. B (SN 1983), trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh là những đối tượng trong đường dây đánh bạc đã bị triệt phá và khởi tố, điều tra vào năm 2023.

Trước đó, hai đối tượng này giữ vai trò "mắt xích" quan trọng, trực tiếp rủ rê và tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức “Ba cây” và “Xóc đĩa”. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm hoạt động trên địa bàn các xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Anh nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Hai đối tượng từ Angola về Việt Nam đầu thú sau gần 3 năm trốn truy nã.

Khi đường dây bị triệt phá, L. và B. đã nhanh chóng xuất cảnh sang Angola để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng và tiến hành truy bắt.

Với phương châm "vừa kiên quyết đấu tranh, vừa kiên trì thuyết phục", Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã tích cực liên lạc, tác động thông qua gia đình và người thân của các đối tượng, giúp đối tượng nhận thức, hiểu được chính sách pháp luật, sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước nếu ra đầu thú và phối hợp với Cơ quan điều tra giải quyết vụ án. Kết quả, lần lượt 2 bị can Võ C. L và Nguyễn T. B đã tự nguyện về nước và ra đầu thú.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phục hồi điều tra và xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn