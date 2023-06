Va chạm với xe tải tại ngã 3 Quán Rẽ, người đàn ông ở Hải Phòng tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.



Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe mô tô BKS 16K2 – 1414 do người đàn ông điều khiển đi theo hướng Mỹ Đức, An Lão về Kiến An, Hải phòng va chạm với 1 xe ô tô (chưa rõ BKS và danh tính lái xe).

Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ. Ban đầu xác định nạn nhân 39 tuổi, quê xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức, cơ quan công an đã triệu tập lái xe tải về UBND xã làm việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



