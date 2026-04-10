Va chạm với xế hộp Mercedes G63, cụ ông 91 tuổi đi bộ tử vong

Ngày 10-4, Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 cụ ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB



Theo đó, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 10-4, xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-AMG G63 mang BKS 30B-888.xx di chuyển trên đường Đào Tấn (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra va chạm với 1 người đàn ông cao tuổi đang đi bộ trên đường. Cú va chạm mạnh khiến cụ ông 91 tuổi đi bộ tử vong tại chỗ.

...

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách chiếc ô tô khoảng 3 m ở vị trí làn xe sát dải phân cách giữa đường.

Tác giả: Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động