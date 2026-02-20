Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Trong số 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, khối Chính phủ có 20 ứng cử viên, khối Chủ tịch nước 2, TAND Tối cao và VKSND Tối cao 3.
Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc khối Chính phủ, Chủ tịch nước, Tư pháp
