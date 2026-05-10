Tuyển Việt Nam đối đầu Hàn Quốc ở Asian Cup 2027

Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027.

Lá thăm may rủi đưa tuyển Việt Nam vào bảng E cùng các đội tuyển UAE và Hàn Quốc. Người hâm mộ vẫn chưa quên ký ức ngọt ngào khi tuyển Việt Nam đánh bại UAE bằng bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh tại vòng loại World Cup diễn ra năm 2019.

Trong lần gần nhất chạm trán Hàn Quốc tại Asian Cup vào năm 2003, tuyển Việt Nam đã tạo địa chấn khi giành chiến thắng 1-0. Đây cũng là màn đối đầu đầy cảm xúc của huấn luyện viên Kim Sang-sik với đội bóng quê hương.

Đối thủ cuối cùng tại bảng E của tuyển Việt Nam sẽ được xác định sau trận đấu play-off diễn ra vào tháng 6 giưa Lebanon và Yemen.

Bên cạnh đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài thú vị giữa Thái Lan và Indonesia, khi hai đội tuyển này chung bảng F. Bảng đấu này còn có sự xuất hiện của hai đối thủ cực mạnh, đó là nhà đương kim vô địch châu Á Qatar và cái tên đang đứng hạng 18 thế giới, Nhật Bản.

Đại diện Đông Nam Á còn lại, Singapore nằm ở bảng đấu khó khăn với sự hiện diện của Australia, Iraq và tuyển Tajikistan.

Tại vòng bảng giải châu Á, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Nếu chơi đúng sức, mục tiêu vào vòng knock-out nằm trong tầm tay Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội.

Xuân Son có cơ hội so tài với Son Heung-min.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với tư cách đội nhất bảng F tại vòng loại. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik kiểm chứng khả năng trước các đối thủ hàng đầu tại châu lục, sau khi gặt hái nhiều thành công ở đấu trường khu vực.

Asian Cup 2027 là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Thành tích tốt nhất của "Những chiến binh sao vàng" là hai lần vào tứ kết năm 2007 và 2019.

Vòng chung kết Asian Cup diễn ra từ 7/1 đến ngày 5/2 tại 3 thành phố lớn của Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah và Khobar.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn