VinFast lập thêm kỷ lục mới - Bàn giao hơn 20.000 ô tô trong tháng 10/2025

VinFast thiết lập kỷ lục mới khi trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng

Sau khi trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam bán ra hơn 100.000 xe chỉ trong 9 tháng đầu năm, VinFast tiếp tục thiết lập kỷ lục mới ngay trong tháng 10/2025 khi trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng.

Cụ thể, đã có 20.380 xe ô tô điện được VinFast bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025. Trong đó, VF 3 giữ vững vị thế “xe bán chạy nhất của VinFast” với 4.619 xe bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, VF 3 đã bán được tổng cộng 36.005 chiếc, xứng danh là “mẫu xe quốc dân” của Việt Nam.

Theo sát VF 3 là VF 5 - dòng xe tối ưu về chi phí và hiệu quả sử dụng với 4.450 xe được bàn giao trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế lên 35.406 xe kể từ đầu năm. Tiếp đó là VF 6 với 2.524 xe bán ra trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 16.949 xe. Kết quả trên khẳng định vững chắc vị thế được ưa chuộng nhất phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam hiện nay của VF 6.

VF 7 cũng đã có một tháng kinh doanh ấn tượng khi có tới 1.190 xe được khách hàng lựa chọn, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 7.067 xe, là một trong những mẫu C-SUV bán chạy nhất thị trường. Với 1.477 xe bán ra từ đầu năm, VF 9 hiện cũng đang là mẫu E-SUV được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam.

...

Ở mảng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green tiếp tục cho thấy sức hút lớn khi đã có 4.160 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025. Chỉ sau 3 tháng, đã có tổng cộng 6.504 xe Limo Green đến tay khách hàng.

Herio Green - mẫu xe vừa được vinh danh là “Xe dịch vụ của năm” tại lễ trao giải Car Choice Awards 2025 - tiếp tục khẳng định vị thế với 2.920 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 11.524 xe.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tất cả các mẫu xe ở tất cả phân khúc giúp VinFast có tháng thứ 12 liên tiếp nắm giữ vị trí hãng xe có thị phần số 1 Việt Nam. Dự kiến với hai tháng kinh doanh cao điểm cuối năm, VinFast sẽ thiết lập kỷ lục mới về số lượng xe bán ra thị trường.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết: “Hơn 20.000 xe bán ra trong tháng 10 và hơn 124.000 xe sau 10 tháng là những con số chưa từng có tiền lệ tại thị trường ô tô Việt Nam, cho thấy niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng dành cho ô tô điện nói chung và xe VinFast nói riêng. Đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những giá trị VinFast mang đến cho khách hàng. Là một thương hiệu ô tô Việt Nam, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng để thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người”.

Để hỗ trợ và tạo động lực mạnh mẽ hơn cho khách hàng chuyển đổi xanh, VinFast đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11/2025 cho các dòng ô tô điện, như hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng cho khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện (khách hàng tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ được hỗ trợ lên tới 150 triệu đồng), tặng quà lên tới 50 triệu đồng, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết tháng 6/2027…

Dự kiến trong 2 tháng cuối năm, VinFast sẽ chính thức bàn giao cho khách hàng 2 dòng xe hoàn toàn mới là EC Van (xe tải nhỏ) và Minio Green (xe đô thị cỡ nhỏ), giúp tăng sự lựa chọn và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng./.

Tác giả: Nguyễn Yến

Nguồn tin: daidoanket.vn