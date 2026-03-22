Từ phản ánh của người dân, nhiều tài xế vi phạm ở Hà Tĩnh bị xử phạt nghiêm

Ngày 17/3, thông qua Fanpage Facebook, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an nhận được vi deo hình ảnh cùng thông tin của một người dân trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về việc vào lúc 17h23 ngày 16/3, tại vị trí giao nhau giữa ngã tư ngách 8 và ngõ 151 đường Vũ Quang, phường Thành Sen (trước cổng Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein), xe ô tô mang BKS 38A – 421.xx dừng đỗ sai quy định (đỗ gần giữa lòng đường), ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác.

Nữ tài xế đỗ xe không đúng quy định bị người dân gửi hình ảnh đến Cục CSGT.



Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chuyển nội dung đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 18/3, Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A đã xác minh và mời lái xe vi phạm là chị Lê Thị Q.N (SN 1983), trú tại Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đến trụ sở làm việc. Qua quá trình làm việc, lái xe hoàn toàn đồng ý với hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh, chị Q.N trình bày do vội đón con nên đã điều khiển xe ô tô đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi tại đường Vũ Quang khu vực trước cổng trường liên cấp Albert Einstein. Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền đối với chị N. từ 800.000đ đến 1.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trước đó, tin nhắn Zalo đồng chí Cục trưởng, Facebook của Cục CSGT và hệ thống Vnetraffic nhận được phản ánh về trường hợp xe ô tô chạy không đúng phần đường trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh nên đã chuyển thông tin đến Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh để xác minh, làm rõ vụ việc. Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã mời lái xe là ông Trần M.G. (SN 1973), trú tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến trụ sở làm việc.

Xe ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.



Tại đây, lái xe xác nhận, vào hồi 16h43 ngày 22/2/2026, ông G. chính là người đã điều khiển xe ô tô BKS 38A-572.xx di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, vi phạm lỗi đi không đúng phần đường quy định. Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A Phòng CSGT Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Trần M.G. về hành vi “Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định”, ngoài việc phải nộp phạt số tiền 5.000.000 đồng, ông G. còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Hồi đầu tháng 3/2026, người dân cũng đã phản ảnh thông tin, hình ảnh và video về việc xe ô tô di chuyển ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh qua zalo đồng chí Cục trưởng Cục CSGT. Nhận được chỉ đạo, Đội CSGT đường bộ số 3 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác định người điều khiển xe ô tô BKS 38C – 153.xx như phản ánh là chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1984), trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Qua làm việc, chị này thừa nhận, vào lúc 10h17 ngày 3/3/2026, chị H. điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều tại Km 829+380 đường Hồ Chí Minh. Với lỗi này, chị H. đã bị xử phạt hành chính số tiền 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cũng liên quan đến phản ánh của người dân qua VneTraffic về việc xe ô tô BKS 38H – 026.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A vào sáng ngày 27/2/2026 không đúng phần đường, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã xác minh và triệu tập tài xế Đậu Đ.H (SN 1997), trú tại xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ phản ánh liên quan. Tại cơ quan Công an, với bằng chứng thuyết phục do người dân cung cấp, lái xe H. thừa nhận, vào hồi 9h31 ngày 27/2, tại Km 480 + 700, Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, H. đã điều khiển xe ô tô BKS 38H – 026.xx vi phạm “Đi không đúng phần đường quy định”. Với lỗi này, anh Đậu Đ.H đã bị phạt số tiền 5.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

... Một tài xế bị triệu tập làm việc sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp.



Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, từ trước đến nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh cũng đã tiến hành phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông, nhưng chủ yếu qua hệ thống hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm ATGT trên tuyến Quốc lộ 1A hoặc dán thông báo phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm dừng, đỗ sai quy định. Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ sau khi Cục CSGT triển khai thực hiện việc phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển Ứng dụng giao thông dành cho công dân (VneTraffic) để hỗ trợ người tham gia giao thông và lực lượng CSGT trong cả nước nói chung, trong đó có CSGT Công an Hà Tĩnh đã tiếp nhận, xử lý nhiều trường hợp vi phạm của người dân liên quan đến phương tiện giao thông.

Cùng với đó, tính từ thời điểm đồng chí Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc công bố công khai số điện thoại để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, người dân đã gửi nhiều thông tin liên quan để lực lượng CSGT mạnh tay tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù phản ánh tin báo tố giác của người dân là qua không gian mạng, song các trường hợp này đều được xử lý nghiêm, không có vùng cấm bởi phần lớn các trường hợp vi phạm được phản ánh đã được ghi nhận với đầy đủ hình ảnh, thời gian, địa điểm. Ngay sau khi tiếp nhận, thông tin đã được chuyển đến Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố để xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT khẳng định luôn tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi phản ánh của người dân qua các kênh chính thức. Xử lý nghiêm vi phạm trên tuyến, kết hợp ghi hình, xử lý qua hệ thống giám sát, đồng thời tăng cường xác minh, xử lý các hành vi vi phạm được đăng tải trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm, dù diễn ra trực tiếp trên đường hay trên không gian mạng, đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Do đó, CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đi đúng làn đường, phần đường, góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn