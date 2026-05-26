Hà Tĩnh đường ĐH.91 xuống cấp: Nỗi ám ảnh trên tuyến giao thông 'độc đạo'

Nguồn kinh phí của xã khó khăn nên chỉ sửa chữa mặt đường tạm thời, vì vậy sau một trận mưa lớn đá tràn lên đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tuyến ĐH.91 dài hơn 8km, nối từ nút giao cao tốc Bắc - Nam (đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng) đến quốc lộ 1, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống và hoạt động giao thương của hàng nghìn hộ dân xã Kỳ Văn và khu vực lân cận. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này không được đầu tư nâng cấp, cộng với ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là các đợt mưa bão lớn trong năm 2025, đã khiến mặt đường hư hỏng nặng nề.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi; nhiều đoạn mặt đường bong tróc, nứt vỡ, trồi lún nghiêm trọng. Khi trời mưa, nước đọng thành vũng sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là tại các đoạn đồi dốc.

Tuyến đường nhiều đoạn bị sụt lún, ổ trâu, ổ gà lớn rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các phương tiện khi lưu thông buộc phải giảm tốc độ, lạng lách tránh chướng ngại, gây nguy hiểm cho người điều khiển. Không ít trường hợp người đi xe máy bị trượt ngã, phương tiện hư hỏng sau mỗi lần qua lại. Đặc biệt vào ban đêm hoặc những ngày mưa, việc di chuyển trên tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều tài xế.

Ông Nguyễn Văn Cường thôn Trung Sơn xã Kỳ Văn cho biết: “Ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh xe cộ đi lại mà thấy xót. Xe máy, ô tô đều phải giảm tốc độ tối đa nhưng vẫn rất khó khăn khi di chuyển. Trời mưa thì càng nguy hiểm hơn”.

Theo ông Cường, trước đây, tuyến ĐH.91 có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe vận chuyển hàng hóa, nông sản. Tuy nhiên, từ khi đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều người buộc phải chọn đường vòng xa hơn, làm tăng chi phí và thời gian đi lại.

Tuyến đường này có “tuổi thọ” gần 20 năm, nay đã xuống cấp nặng nề.

Cùng chung nỗi lo, bà Nguyễn Thị Hường ở thôn Đất Đỏ cho hay: “Tuyến đường này có “tuổi thọ” gần 20 năm, nay đã xuống cấp nặng. Xe tải trọng lớn lưu thông nhiều, cộng với mưa bão khiến đường hư hỏng nhanh hơn. Điều đáng lo là học sinh và người dân đi lại hàng ngày đều đối mặt với nguy cơ tai nạn”.

...

Theo lãnh đạo xã Kỳ Văn, trước đó, cử tri Hà Tĩnh đã gửi tới Bộ GTVT (khi chưa sáp nhập với Bộ Xây Dựng) kiến nghị xem xét sử dụng nguồn tiết kiệm trong triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh để đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH.91 Thọ - Trung có chiều dài 8,1 km đang bị xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo kết nối nút giao đường cao tốc với Quốc lộ 1A và trung tâm huyện Kỳ Anh. Bộ GTVT có văn bản số 4752/BGTVTKHĐT ngày 6/5/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Bộ GTVT thống nhất về sự cần thiết đầu tư tuyến đường ĐH.91 kết nối trung tâm huyện Kỳ Anh với cao tốc Bắc - Nam như kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên quy định pháp luật, đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư của địa phương nên đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động nghiên cứu, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để sớm đầu tư tuyến đường ĐH.91, phát huy hiệu quả tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình trạng xuống cấp của ĐH.91 còn tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động kinh tế của địa phương. Đây là tuyến đường “độc đạo” kết nối xã Kỳ Văn với trung tâm hành chính, các khu sản xuất và các tuyến giao thông lớn. Khi tuyến đường bị hư hỏng, việc giao thương gần như bị đình trệ, kéo theo nhiều hệ lụy.

Đáng chú ý, sau khi tuyến đường được đấu nối với nút giao cao tốc Bắc - Nam, nhu cầu lưu thông ngày càng tăng. Đây lẽ ra là cơ hội để địa phương phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Thế nhưng, thực trạng hạ tầng xuống cấp lại đang trở thành “nút thắt” cản trở sự phát triển.

Ông Phan Công Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn cho biết: “ĐH.91 là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược đối với địa phương. Tuy nhiên, hiện do hư hỏng nặng, không chỉ việc đi lại của người dân gặp khó khăn mà hoạt động giao thương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Toàn, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tác động của mưa lũ, trong khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, tuyến đường còn thiếu hệ thống thoát nước, một số vị trí bị sạt lở, biển báo và cọc tiêu hư hỏng, sơn kẻ đường mờ, không đảm bảo an toàn. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về việc đầu tư nâng cấp tuyến đường.

“Trong khi chờ nguồn vốn đầu tư, cuối năm 2025, UBND xã Kỳ Văn phê duyệt 700 triệu đồng đầu tư sửa chữa, nâng cấp tạm thời các điểm hư hỏng nghiêm trọng nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông trên tuyến đường ĐH.91. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế nên việc sửa chữa vẫn chưa được triển khai đồng bộ”, ông Toàn cho biết.

Mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nặng nề.

Việc nâng cấp, khôi phục tuyến ĐH.91 không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mà còn là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân. Nếu không sớm được quan tâm đúng mức, tuyến đường “huyết mạch” này sẽ tiếp tục trở thành điểm nghẽn, kìm hãm sự phát triển của cả khu vực.

Tác giả: Hữu Anh