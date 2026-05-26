Hà Tĩnh: HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ Ba

Tham dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Ba được tổ chức trong thời điểm các cấp, các ngành đang tập trung sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố, bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; đồng thời tiếp tục rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Các đại biểu dự kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, chỉ trong thời gian chưa đầy hai tuần, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh... Điều đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng hành của HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét các nội dung: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026 – 2030 của Quỹ Đầu tư phát triển; chủ trương giao UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Đây là những nội dung quan trọng, có tác động đến định hướng phát triển, tổ chức không gian, huy động và sử dụng nguồn lực, kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà thông qua chương trình kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo thẩm tra; phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm các nghị quyết được xem xét, quyết định chặt chẽ, khả thi và phù hợp yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày; đồng thời tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp.

... Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, trong 2 tháng kể từ đầu nhiệm kỳ 2026 – 2031, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp để kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh. Qua đó cho thấy ngay từ đầu nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặt ra rất lớn; nhiều vấn đề cần được rà soát, xem xét và xử lý kịp thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ kỳ họp đã nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp và nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Ngay sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua; tập trung rà soát kỹ các điều kiện triển khai; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh được đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, tổ chức công bố để triển khai thực hiện; đồng thời tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan, HĐND, UBND cấp xã thực hiện tốt Chỉ thị số 21 ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo đúng nguyên tắc, yêu cầu và lộ trình đề ra.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 không còn nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Tác giả: Diệp Anh - Xuân Hoa