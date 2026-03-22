Từ giám sát chặt chẽ đến thành công cuộc bầu cử ở Hà Tĩnh

Chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng

Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù địa phương. Trên cơ sở đó, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được triển khai kịp thời, từ ban hành nghị quyết liên quan đến tổ chức bộ máy, phân bổ kinh phí bầu cử đến xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng kiểm tra công tác bầu cử sáng 15/3. Ảnh: H.P

Sự chủ động này càng thể hiện rõ trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp... HĐND tỉnh không chỉ thực hiện tốt chức năng quyết nghị, mà còn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tháo gỡ khó khăn từ sớm, bảo đảm các khâu chuẩn bị được triển khai thống nhất, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.

Trên nền tảng đó, công tác nhân sự và tổ chức các cơ quan phục vụ bầu cử cũng được chuẩn bị chặt chẽ. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 58 đại biểu (tăng 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước); danh sách ứng cử ĐBQH gồm 15 người, đại biểu HĐND tỉnh gồm 94 người... Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo luật định, kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa và yêu cầu đổi mới, trẻ hóa, nâng cao chất lượng đại biểu... Cùng với đó, các Ban bầu cử được thành lập đúng quy định, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo, đại biểu HĐND tỉnh.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác bầu cử tại Hà Tĩnh là hoạt động giám sát được Thường trực HĐND tỉnh triển khai sớm, liên tục và bám sát cơ sở. Các đoàn giám sát đã trực tiếp xuống địa bàn, tập trung vào các khâu then chốt của quy trình bầu cử để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những nội dung còn bất cập.

Qua giám sát cho thấy, các địa phương cơ bản bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng quy trình. Thường trực HĐND tỉnh cũng kịp thời chỉ ra những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong rà soát, chốt danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ tại các khu vực bỏ phiếu… Các tồn tại được yêu cầu khắc phục ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.

Điểm đáng chú ý là hoạt động giám sát không dừng ở việc nắm tình hình, mà đi sâu vào từng phần việc cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng địa phương, từng tổ chức phụ trách bầu cử. Nhờ đó, các khâu chuẩn bị được rà soát kỹ, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh trước ngày bỏ phiếu.

Sâu sát cơ sở, làm nên kết quả 99,98%

Trong ngày bầu cử 15/3, lãnh đạo HĐND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, giám sát tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã: Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Khê, Vũ Quang... Qua kiểm tra, lãnh đạo HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ bầu cử; đồng thời, yêu cầu tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng quy định, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: H.P

Tại các điểm bỏ phiếu, không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, dân chủ, trách nhiệm. Cử tri vui mừng, tin tưởng khi trực tiếp cầm lá phiếu trên tay để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình... Những hình ảnh đó cho thấy, hiệu quả của công tác chuẩn bị và sự lan tỏa của tinh thần dân chủ trong đời sống chính trị ở cơ sở.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai chu đáo, đồng bộ, đúng quy trình; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các khâu tổ chức bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật... Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung; các địa phương đã thực hiện nghiêm quy trình kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả, bảo đảm chính xác, khách quan.

Kết thúc ngày 15/3, Hà Tĩnh ghi nhận có 968.113/968.275 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,98%). Con số này không chỉ là thước đo cho tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân, mà còn phản ánh hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát của HĐND các cấp.

Từ kết quả đó có thể khẳng định, thành công của cuộc bầu cử tại Hà Tĩnh có đóng góp quan trọng vai trò của HĐND tỉnh. Chính sự chủ động, sâu sát cơ sở và trách nhiệm của cơ quan dân cử đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra chặt chẽ, đúng luật, dân chủ, khách quan. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nền tảng xây dựng bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn