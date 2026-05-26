Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, bắt khởi tố 09 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18kg đạn chì cùng nhiều vật chứng khác. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng các loại máy móc để gia công, chế tạo linh kiện súng, đạn và lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, lực lượng An ninh thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện cao điểm "80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân". Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần thiết thực hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động và thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

