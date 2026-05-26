Xã Đức Thọ: Trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tham dự lễ viếng và truy điệu có các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, trưởng các ban, phòng, các tổ chức đoàn thể xã, cùng đông đảo thân quyến, Nhân dân đến chia buồn, đưa tiễn Mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Lương Quang Huy - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban lễ tang thông qua điếu văn tại buổi lễ.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, họ hàng, bạn bè, các y bác sỹ tận tình cứu chữa; bà con lối xóm thăm hỏi động viên, song do tuổi cao, sức yếu, Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 05 giờ 30 phút ngày 25/5/2026 (nhằm ngày 09 tháng 4 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 110 tuổi.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngụ, sinh năm Đinh Tỵ 1917, tại làng Đông Hòa, thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập(cũ), nay là xã Đức Thọ. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, khi còn nhỏ mẹ đã được thừa hưởng truyền thống yêu nước của gia đình và quê hương cũng như những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Mẹ đã sớm giác ngộ và tham gia nhiều hoạt động cách mạng tại địa phương; là hội viên hội phụ nữ, hội viên hội nông dân, hội viên hội người cao tuổi, tham gia nhiều hoạt động phong trào tại địa phương.

Năm 1942, mẹ nên duyên với ông Nguyễn Đương, sinh sống tại Thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ cũ (nay xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), sinh được 07 người con (6 con trai, 01 con gái).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con đầu của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Anh Đường (SN 1944), lên đường nhập ngũ từ đợt đầu chống Mỹ (1965). Sau một thời gian tham gia chiến đấu ở các chiến trường, anh Đường được xuất ngũ trở về địa phương công tác, sau một thời gian anh tiếp tục tái nhập ngũ theo lệnh tổng động viên năm 1970. Năm 1972, anh hy sinh ở chiến trường Quảng Trị đến nay, phần mộ vẫn chưa được tìm thấy.

Người con thứ năm của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Hải Tâm (SN 1958), hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1979. Mộ của anh được an táng nghĩa trang liệt sĩ ở Cần Thơ và trong những năm tháng tuổi già mẹ Ngụ, dù đã biết mộ phần người con trai nhưng vì tuổi cao, sức yếu, những ngày cuối đời mẹ vẫn chưa thể vào để thăm nơi con yên nghỉ của con trai.

Cuộc chiến tranh tàn khốc đã cướp đi của mẹ, 02 người con trai yêu quý, để lại trong lòng mẹ nỗi đau không gì bù đắp. Những năm tháng cuối đời, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng Mẹ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, chứng kiến sự đổi thay và phát triển của quê hương. Mẹ luôn dạy bảo con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống thủy chung, nghĩa tình và tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương.

Đồng chí Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Lễ tang cùng các đồng chí trong đoàn đã dâng hương.

Tại lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã Đức thọ và bà con nhân dân đã gửi lời chia buồn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ. Đồng thời mong gia quyến nén đau thương, vượt qua nỗi đau, mất mát, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, ra sức học tập, công tác và lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, quê hương giàu mạnh.

Sau các nghi thức tang lễ theo quy định đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu, gia quyến và nhân dân đã tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Các đồng chí lãnh đạo xã và đông đảo bà con nhân dân, bạn hữu gần xã cùng gia quyến đã tiễn đưa Mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cả cuộc đời mẹ Nguyễn Thị Ngụ là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ thời chiến, 3 người con của mẹ lên đường khi tổ quốc cần. 2 trong số đó đã vĩnh viễn không trở về.

Tác giả: Đức Thanh

Nguồn tin: ductho.hatinh.gov.vn