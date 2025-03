Truy tìm 2 cô gái đùa giỡn chết người trên đường sắt đoạn qua Vĩnh Phúc

Hành vi của 2 phụ nữ rất đáng lên án (ảnh chụp clip)

Khoảng 17h20 ngày 12/3, một người dân địa phương ghi lại hình ảnh 2 cô gái đi bộ tạo dáng chụp ảnh tại km54+155 khu gian Hướng Lại - Vĩnh Yên, đoạn đi qua tỉnh Vĩnh Phúc tuyến đường sắt Hà Nội- Lào Cai. Mặc dù lái máy đoàn tàu hàng 3206 liên tục kéo còi nhưng người phụ nữ áo dài đen vẫn cố tình nán lại để hoàn thành bức ảnh.

Rất may, đây là đoạn đường thẳng, ban lái đã quan sát được từ xa, chủ động kéo còi, giảm tốc độ tránh được vụ tai nạn đường sắt gây hậu qua chết người chỉ trong tích tắc. Khi clip này được đưa lên mạng xã hội, hàng trăm người đã lên án hành vi đùa giỡn với tính mạng của chính mình, nhất là cô gái áo dài đen sau khi thoát chết trong gang tấc vẫn còn quay lại đùa giỡn với người lái tàu.

“Đây là hành vi rất đáng lên án, hai người phụ nữ này đã đùa với tính mạng của chính mình. Bởi theo quy định, cự ly hãm an toàn của đoàn tàu tối thiểu phải 800m, chỉ chậm tích tắc nữa là tai nạn đã xẩy ra do lỗi cố tình đi, đứng trong khổ giới hạn đường sắt khi đang có tàu chạy qua” Trưởng ban An ninh, An toàn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trần Cao Thắng khẳng định.

... "Dù lái máy đã chủ động giảm tốc độ, nhưng chỉ chậm khoảng 3s nữa, tính mạng cô gái áo đen cũng khó được bảo toàn" ông Trần Cao Thắng - Trưởng ban An ninh, An toàn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định.

Được biết, ngay sau khi sự việc xẩy ra Tổng công ty ĐSVN đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phúc làm việc với cơ quan công an, trích xuất hình ảnh từ clip và báo cáo của ban lái máy để điều tra danh tính 2 phụ nữ này. Nếu truy tìm được danh tính, 2 người phụ nữ này sẽ bị phạt kịch khung theo Điều 49, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đồng thời bồi thường các thiệt hại của đường sắt do mình gây ra.

Theo ông Trần Cao Thắng, đường sắt qua cầu Long Biên, phố cà phê đường tàu (phố Phùng Hưng, Khâm Thiên Hà Nội) cũng là địa điểm mà nhiều bạn trẻ, khách nước ngoài thường vi phạm khổ giới hạn, mạo hiểm chụp ảnh khi tàu chạy qua.

